Духовний лідер шиїтів Іраку розкритикував екс-прем’єра країни
- Сьогодні, 16:38
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Вибори до парламенту Іраку мають відбутися 12 травня
Верховний аятола шиїтів Іраку Алі аль-Сістані натякнув про те, що і далі виступає проти колишнього прем’єр-міністра країни Нурі аль-Малікі, який намагається повернутися до влади в рамках виборів до парламенту, які мають пройти 12 травня. Відповідну заяву верховний аятола аль-Сістані зробив у рамках щотижневої проповіді.
Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
За його словами, іракці повинні не потрапити на гачок тих, хто вже зазнавав поразки і хто є корумпованим.
Формально при цьому верховний аятола шиїтів Іраку заявляє про те, що не підтримує жодного кандидата на виборах. Проте сама промова містила чіткий натяк на Нурі аль-Малікі, який залишив посаду прем’єр-міністра в 2014 році на фоні наступу Ісламської кризи, яка стала можлива завдяки міжетнічній кризі, котру заохочував аль-Малікі.
Нагадаємо, Україна та Ірак відновили пряме авіасполучення – 3 квітня у міжнародному аеропорту «Бориспіль» приземлився літак іракської авіакомпанії Iraqi Airways, який виконав перший рейс маршрутом Багдад-Київ.