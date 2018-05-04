Духовний лідер шиїтів Іраку розкритикував екс-прем’єра країни

Вибори до парламенту Іраку мають відбутися 12 травня

Верховний аятола шиїтів Іраку Алі аль-Сістані натякнув про те, що і далі виступає проти колишнього прем’єр-міністра країни Нурі аль-Малікі, який намагається повернутися до влади в рамках виборів до парламенту, які мають пройти 12 травня. Відповідну заяву верховний аятола аль-Сістані зробив у рамках щотижневої проповіді. Про це повідомляє



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Вибори до парламенту Іраку мають відбутися 12 травня

Верховний аятола шиїтів Іраку Алі аль-Сістані натякнув про те, що і далі виступає проти колишнього прем’єр-міністра країни Нурі аль-Малікі, який намагається повернутися до влади в рамках виборів до парламенту, які мають пройти 12 травня. Відповідну заяву верховний аятола аль-Сістані зробив у рамках щотижневої проповіді.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

За його словами, іракці повинні не потрапити на гачок тих, хто вже зазнавав поразки і хто є корумпованим.

Формально при цьому верховний аятола шиїтів Іраку заявляє про те, що не підтримує жодного кандидата на виборах. Проте сама промова містила чіткий натяк на Нурі аль-Малікі, який залишив посаду прем’єр-міністра в 2014 році на фоні наступу Ісламської кризи, яка стала можлива завдяки міжетнічній кризі, котру заохочував аль-Малікі.

Нагадаємо, Україна та Ірак відновили пряме авіасполучення – 3 квітня у міжнародному аеропорту «Бориспіль» приземлився літак іракської авіакомпанії Iraqi Airways, який виконав перший рейс маршрутом Багдад-Київ.