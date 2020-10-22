Таємничий коктейль з антитіл. Чим насправді лікували Трампа і як це подіяло

Чудодійний «коктейль з медичних препаратів» допоміг президенту США швидко одужати Фото: blackfield.coffee

Президент США лікувався недослідженим засобом, який не пройшов клінічних випробувань

І американці, і жителі інших країн дивувалися тим, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп після госпіталізації із коронавірусною інфекцією швидко виписався з лікарні? Інтрига чудодійного одужання трималась недовго: балакучий Трамп сам розкрив таємницю свого стрімкого відновлення. Чудодійним засобом виявився «коктейль з медичних препаратів», ключовим компонентом якого виявилися якісь антитіла.

То що ж це за коктейль, який за лічені дні поставив на ноги керівника супердержави?

На початку жовтня Білий дім оголосив, що Дональд Трамп пролікувався курсом препаратів з ремдезивіру, дексаметазону та експериментального коктейлю з антитіл. Коктейль з антитіла – це суміш двох чи більше антитіл в одному курсі лікування з інфекційними захворюваннями.

У випадку Трампа коктейль з антитілами, який він отримав, містив комбінацію двох моноклональних антитіл (розроблені в лабораторії антитіла, які вводять пацієнтам в рамках спеціалізованої терапії. Ці антитіла викликають прицільну відповідь організму, щоб захистити його від атаки чужорідними антигенами, - «Главком»), спрямованих проти ключового білка вірусу SARS-CoV-2.

У лабораторних тестах, за допомогою яких перевіряють ефективність антитіл, що входять в коктейль, використовується група клітин під назвою HEK 293T. Ці клітини були вилучені з ниркової тканини ембріонів, отриманих в результаті абортів в Нідерландах ще в 1970-х роках. Впродовж останніх десятиліть ці клітини продовжували ділитися у лабораторних умовах. Для створення різних препаратів фахівці також вносять в клітини 293Т генетичні зміни і доповнення.

Зараз, за словами представників Regeneron Pharmaceuticals, багато лабораторій в США та інших країнах світу використовують клітини 293T для виробництва вірусних «псевдочасток» –вірусоподібних структур, що містять білок коронавируса. Таким чином перевіряється, наскільки ефективно різні антитіла здатні нейтралізувати вірус.

Пікантність ситуації з Трампом у тому, що його адміністрація послідовно виступає за заборону абортів і припинення будь-яких досліджень із використанням тканин і клітин, отриманих цим шляхом. У минулому році Білий дім офіційно заборонив фахівцям Національного інституту охорони здоров'я використовувати ембріональні тканини в своїх дослідженнях, заявивши, що будь-які заявки на продовження таких експериментів будуть відхилені.

Проте зараз в Білому домі не вважають, що використання експериментального коктейлю для лікування президента якось порушило заборону. «Політика адміністрації з приводу використання людських ембріональних тканин, отриманих в результаті абортів, для дослідницьких цілей, не передбачає заборону на використання тканин, які вже мали фармацевтичні компанії до введення заборони 5 червня 2019 року», – заявив офіційний представник адміністрації США.

Перша заява Трампа після шпиталізації: «Я скоро повернуся» (фото: themonitor.com)

Що це за ключовий білок вірусу SARS-CoV-2?

Коронавірус має у своєму складі білок, який і прикріплюється до клітини організму. Саме проти цього білка і спрямована дія антитіл.

Чому раніше широкий загал не чув про лікування коктейлем з антитіл?

Цей коктейль з антитілами називається REGN-COV2, його виробляє американська біотехнологічна компанія Regeneron Pharmaceuticals. Він не використовується ніде у світі, оскільки досі проходить клінічні випробування і є експериментальним. Офіційно це лікування не схвалено до застосування американським Агентством з контролю за якістю харчових продуктів і ліків (FDA).

Чи є цей коктейль з антитілами ефективним і безпечним?

Regeneron Pharmaceuticals представив перші дані своїх комбінованих клінічних випробувань третьої фази щодо цих антитіл, які вказують на ефективність лікування та його безпечність. Дослідження триває, у ньому беруть участь 275 пацієнтів, у яких спостерігається зменшення вірусного навантаження та покращення стану після прийому цього коктейлю. Слід зазначити, що жоден із цих пацієнтів не мав серйозних симптомів, усі хворіли у легкій формі. Трамп отримував найвищу дозу цих антитіл (8 г). Право на використання такого надається рідко і лише за наявності особливих обставин.

Regeneron Pharmaceuticals проводить ще одне окреме дослідження на пацієнтах, шпиталізованих з Covid-19.

Водночас, як стверджує сам президент США, результат дії цього препарату виявився «справді дивовижним». У відеозверненні, розміщеному в Twitter, Трамп назвав коктейль з антитіл «ключем» до свого одужання.

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

«Я думаю, що це було божественне благословення, що я заразився (коронавірусом). Я заразився, я чув про ці ліки, і я сказав: «Дайте мені спробувати їх»... І вони спрацювали просто неймовірно».

Вартість лікування Трампа могла перевищити $100 тис. (фото: reuters)

Газета The New York Times підрахувала, що вартість лікування Трампа могла перевищити $100 тис. У цю суму увійшло триденне перебування в Національному військовому медичному центрі, два польоти на вертольоті, численні тести на коронавірус, кисень, стероїди і експериментальне лікування шляхом введення коктейлю з антитіл. Видання зазначає, що більшу частину витрат становить не перебування в госпіталі, а послуги, що надаються за його межами, такі як польоти на вертольоті і тестування на вірус. Всі витрати на лікування президента США були оплачені з бюджету країни.

Чому лікарі додали стероїд до лікування Трампа? Адже стероїди пригнічують імунну відповідь.

Так, стероїди справді пригнічують імунну відповідь. Однак нещодавно дослідники виявили, що Covid-19 , простіше кажучи, викликає таку сильну імунну відповідь, що може згубити організм пацієнта, це явище має назву цитокіновий шторм. На сьогодні стероїди – єдине лікування, яке, як це засвідчили результати досліджень, знижує рівень смертності у пацієнтів з тяжкою формою Covid-19.

Наталія Сокирчук, «Главком»