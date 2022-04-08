Після війни у Європі залишаться деякі категорії українців: прогноз Інституту демографії

Далеко не усі українські біженці повернуться додому. Першим, хто залишається, будуть висококваліфіковані спеціалісти та люди, які отримають серйозну соціальну допомогу

Спеціальне законодавство Євросоюзу для українських біженців підштовхне частину із них залишитися на Заході й після завершення війни

Не усі українці, які виїхали до Європи від жахів російсько-української війни, повернуться на Батьківщину. Про це розповіла в інтерв’ю «Українській правді» директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова.

За словами Лібанової, перш за все залишаться на Заході ті українці, які будуть отримувати там серйозну соціальну підтримку та допомогу, більшу, ніж в Україні. «Це багатодітні сім'ї, мами із зовсім маленькими дітьми, люди з особливими потребами, хронічно хворі», – пояснила директор Інституту демографії.

Інша категорія громадян України, які, імовірно, не повернуться додому після війни – висококваліфіковані спеціалісти, амбітні та готові до кардинальних змін. «Вони мають право працювати без попередніх всіляких дозволів. Йдуть працювати так, як і місцеві. Їхні діти отримують можливості за кордоном відвідувати дитячий садок через два-три тижні після реєстрації, це дуже швидко. Школа – миттєво», – нагадала Лібанова.

Спеціальне законодавство для українських біженців, ухвалене в Євросоюзі у березні, дозволяє українцям не відмовлятися від свого громадянства, вільно переїздити із однієї країни ЄС в іншу і навіть поїхати до України, а потім повернутися назад у Європу.

«Це – доволі ліберальні правила, тому що статус біженця зазвичай доволі жорсткий. Я переконана, що левова частка тих, хто приїжджає за кордон, буде користуватися саме цими можливостями», – зазначила очільниця Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Ліберман.

Нагадаємо, що станом на сьогодні, 8 квітня, з України виїхало уже 4,3 млн біженців. Приблизно 90% з тих, що виїхали, складають жінки і діти.

Більшість українців – 2,5 млн осіб – виїхали до Польщі. Понад 660 тис. перебралися до Румунії. При цьому, за підрахунками ООН, до Росії виїхали понад 350 тис. осіб.