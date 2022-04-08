З України вже виїхало понад 4,3 млн біженців – ООН
90% втікачів від війни – жінки та діти
В ООН заявили, що з 24 лютого з України виїхали понад 4,3 млн осіб. Приблизно 90% з тих, що виїхали, складають жінки і діти. Про це повідомляє звіт ООН.
Більшість українців – 2,5 млн осіб – виїхали до Польщі. Понад 660 тис. втекли до Румунії. При цьому, за підрахунками ООН, до Росії виїхали понад 350 тис. осіб.
Серед тих, хто втік з України, є і громадяни України з подвійним громадянством.
Нагадаємо, згідно з даними ООН, жертвами російської війни стали понад 3,7 тис. українців.
Як стало відомо, Німеччина виділить €2 млрд для біженців з України.
Тим часом на кордоні Мексики та США зібралося 1,7 тис. українських біженців.
Крім того, Японія виділила $100 млн для допомоги українським біженцям.
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