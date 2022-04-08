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    Події в Україні

    З України вже виїхало понад 4,3 млн біженців – ООН

    Більше половини українців прийняла Польща - З України вже виїхало понад 4,3 млн біженців – ООН
    Більше половини українців прийняла Польща
    фото: ЕРА

    90% втікачів від війни – жінки та діти

    В ООН заявили, що з 24 лютого з України виїхали понад 4,3 млн осіб. Приблизно 90% з тих, що виїхали, складають жінки і діти. Про це повідомляє звіт ООН.

    Більшість українців – 2,5 млн осіб – виїхали до Польщі. Понад 660 тис. втекли до Румунії. При цьому, за підрахунками ООН, до Росії виїхали понад 350 тис. осіб.

    Серед тих, хто втік з України, є і громадяни України з подвійним громадянством.

    Нагадаємо, згідно з даними ООН, жертвами російської війни стали понад 3,7 тис. українців.

    Як стало відомо, Німеччина виділить €2 млрд для біженців з України.

    Тим часом на кордоні Мексики та США зібралося 1,7 тис. українських біженців.

    Крім того, Японія виділила $100 млн для допомоги українським біженцям.

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    Теги: росія окупанти діти ООН війна Україна біженці окупація #stoprussia
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    З України вже виїхало понад 4,3 млн біженців – ООН