Двічі проголосувала на виборах - суд виніс вирок мешканці Кривого Рогу
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Громадянка Олена Юрзанова уклала з прокурором угоду про визнання винуватості
Жовтневий районний суд Кривого Рогу Дніпропетровської області визнав винною мешканку Кривого Року Олену Юрзанову за ч.1 ст.158-1 КК України («Незаконне використання виборчого бюлетеня») і призначив покарання з випробувальним терміном на один рік.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 8 травня.
За матеріалами справи у день президентських виборів, 31 березня близько 14.30 обвинувачена, прізвище якої було у списках виборців, не здатних пересуватися самостійно, проголосувала у своїй квартирі. Своє голосування вона засвідчила підписом навпроти відповідного рядка у списку виборців на звичайній виборчій дільниці №121556 ТВО №31.
Того ж дня близько 18.00 години Олена Юрзанова прийшла на виборчу дільницю №121556 і повторно проголосувала.
У підготовчому судовому засіданні обвинувачена у присутності свого захисника суду пояснила, що вона цілком розуміє характер пред`явленого обвинувачення за ч. 1 ст. 158-1 КК України, повністю визнала себе винною, оскільки дійсно проголосувала двічі на виборах президента України 31 березня 2019 року.
Крім цього, Юрзанова уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Сторони погодили покарання у вигляді обмеження волі строком на одни рік і, керуючись ст.75 КК України, її звільнено від відбування покарання, встановивши іспитовий строк на один рік.У підсумку Жовтневий районний суд Кривого Рогу затвердив укладену угоду про визнання винуватості.