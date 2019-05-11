Двічі проголосувала на виборах - суд виніс вирок мешканці Кривого Рогу



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Виборчий бюлетень під час обрання нового президента України 31 березня Фото «Главком»

Громадянка Олена Юрзанова уклала з прокурором угоду про визнання винуватості

Жовтневий районний суд Кривого Рогу Дніпропетровської області визнав винною мешканку Кривого Року Олену Юрзанову за ч.1 ст.158-1 КК України («Незаконне використання виборчого бюлетеня») і призначив покарання з випробувальним терміном на один рік.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 8 травня.

За матеріалами справи у день президентських виборів, 31 березня близько 14.30 обвинувачена, прізвище якої було у списках виборців, не здатних пересуватися самостійно, проголосувала у своїй квартирі. Своє голосування вона засвідчила підписом навпроти відповідного рядка у списку виборців на звичайній виборчій дільниці №121556 ТВО №31.

Того ж дня близько 18.00 години Олена Юрзанова прийшла на виборчу дільницю №121556 і повторно проголосувала.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачена у присутності свого захисника суду пояснила, що вона цілком розуміє характер пред`явленого обвинувачення за ч. 1 ст. 158-1 КК України, повністю визнала себе винною, оскільки дійсно проголосувала двічі на виборах президента України 31 березня 2019 року.

Крім цього, Юрзанова уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Сторони погодили покарання у вигляді обмеження волі строком на одни рік і, керуючись ст.75 КК України, її звільнено від відбування покарання, встановивши іспитовий строк на один рік.

У підсумку Жовтневий районний суд Кривого Рогу затвердив укладену угоду про визнання винуватості.