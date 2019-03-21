У Кабміні пояснили, як розподіляються гроші від монетизації субсидій



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За словами прем'єра Гройсмана, монетизація субсидій передбачає, що зекономлені за рахунок ефективного використання ресурсів кошти одержувачі можуть витрачати на власні потреби

Залишок монетизованої субсидії після оплати послуг ЖКГ може витрачатися на власні потреби. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає Урядовий портал.

За його словами, монетизація субсидій передбачає, що зекономлені за рахунок ефективного використання ресурсів кошти одержувачі можуть витрачати на власні потреби.

«Якщо людина отримала 1700 гривень монетизированной субсидії, а використала ресурсів на 1200-1300 гривень, то залишки залишаються їй на власні потреби. Це абсолютно справедливо», - зазначив Гройсман.

Нагадаємо, в Україні почали виплачувати субсидії готівкою пенсіонерам з 4 березня.

Згідно з порядком виплат, у березні пенсіонери отримають субсидію за лютий 2019 року разом з пенсією через банк або через «Укрпошту». За розрахунками уряду, пенсіонери складають близько 70% всіх отримувачів субсидій.

Нагадаємо, що з 1 березня 2019 року субсидії почали виплачувати грошима. Пенсіонери отримують гроші для оплати комунальних платежів за лютий разом з пенсією. Пенсіонери серед субсидіантів становлять близько 75%.

Всі решта можуть отримати субсидії в Ощадбанку з 12 березня. При отриманні першої субсидії в грошовій формі через систему грошових переказів «Швидка копійка» субсидіанту буде запропоновано відкрити поточний рахунок, на який надалі буде зараховуватися субсидія.