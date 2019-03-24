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    Думки вголос

    Зеленський пообіцяв виплачувати пенсії на окупованих територіях. Вагони готівки будуть відправляти в «Л/ДНР»?

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Зеленський пообіцяв виплачувати пенсії на окупованих територіях. Вагони готівки будуть відправляти в «Л/ДНР»?

    Про передвиборчі обіцянки кандидатів

    Кандидат в президенти Зеленський в інтервью заявив, що буде боротися з пластиком, знімаючи тв роліки, та наголосив, що пенсіі мають виплачуватися всім мешканцям, що проживають на окупованій територіі, а не тільки тим, хто виіжджає за ними на контрольовану територію.

    Пластик це звачайно добре. Пенсіі це також добре. Людям напевно заходить чуйний хлопчина, який переживає за стареньких. Батько націі, який буде піклуватися про кожного громадянина. Пенсіі це добре. Але. Але є одне але.

    Як?

    Як пан Зеленський бажає платити пенсіі тим пенсіонерам, які проживають на окупованих територіях? Це ключове питання.

    Тому що є два варіанти виплати цих пенсій.

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    Перший. Безготівковий варіант. Коли пенсіі перераховуються на картку. Отже, на яку картку в якому банку ці пенсіі мають бути перераховані і в якому банкоматі іх мають зняти? Чи означає такий варіант що пан Зеленський планує визнати окупаційну владу? Визнати банківську систему, яка працює на окупованих територіях? Встановити взаємовідносини з центральними банками «ЛНР» чи «ДНР»? Може навіть запронує відкрити в Харкові чи Києві філіали банків з «ДНР» чи «ЛНР»? І чи знає пан Зеленський, що жодний украінський банк не працює на неконтрольованій теритопіі?

    Коротше, чи означає це, що пан Зеленський планує визнати чи легалізувати владу «ДНР» і «ЛНР»?

    Другий - готівковий варіант виплати. Чи означає це, що пан Зеленський готовий кожного місяця відправляти за лінію розмежування вагони готівки, яка буде розподілятися під контролем товарищів Гіві і Моторолли? І як довго пан Зеленський буде відправляти вагони готівки на неконтрольовану територію поки зрозуміє, що він не може забезпечити контроль розподілу цих коштів?

    Диявол, він завжди у деталях. Які можуть бути не цікаві, особливо для людини, що ніколи не думала про економіку чи політику. Пле вони головні. І варто розуміти, що украінська влади всі ці роки не платили пенсіі на окупованих територіях не тому, що погана, чи не тому, що хотіла влаштувати геноцид російськомовних стариганів, а тому що фізично не може цього зробити. І компетентна людина це розуміє і не буде говорити в ефірі такі ганебні речі, хіба зо граючись у відвертий популізм

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    пенсіонери ДНР вибори ЛНР популізм Володимир Зеленський окуповані території пенсія
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