Джеремі Корбін не бачить Британії в єдиному ринку ЄС після Brexit

Очільник Лейбористської партії наказав готуватися до зміни уряду

Очільник Лейбористської партії Джеремі Корбін наполягає на тому, що Велика Британія не може бути членом єдиного ринку ЄС після виходу із цього інтеграційного об’єднання. Дану заяву Корбін зробив під час свого виступу перед однопартійцями, в якому він визначив основи своєї політики щодо питань Brexit. Про це передає видання The Guardian. Тим



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Джеремі Корбін

Очільник Лейбористської партії наказав готуватися до зміни уряду

Очільник Лейбористської партії Джеремі Корбін наполягає на тому, що Велика Британія не може бути членом єдиного ринку ЄС після виходу із цього інтеграційного об’єднання. Дану заяву Корбін зробив під час свого виступу перед однопартійцями, в якому він визначив основи своєї політики щодо питань Brexit. Про це передає видання The Guardian.

Тим самим лідер опозиційної партії відмовився взяти участь в саміті із питань єдиного ринку, який організує лідер фракції Шотландської націоналістичної партії в парламенті Великої Британії Ян Блекфорд. Як повідомили британські ЗМІ джерела в Лейбористській партії Джеремі Корбін під час свого виступу заявив про те, що єдиний ринок не є клубом, до якого можна приєднатися. Навпаки політикою Лондона є збереження відповідних переваг єдиного ринку ЄС в рамках переговорів із Брюсселем.

Така заява очільника Лейбористської партії призвела до розчарування частини його однопартійців, які вважали, що Джеремі Корбіна вдалося переконати в необхідності продовження перебування Великої Британії в ЄС навіть після закінчення перехідного періоду після Brexit. При цьому очільник лейбористів поставив собі за ціль готуватися до можливого керівництва урядом. На думку Джеремі Корбіна нинішній уряд є слабким і тим самим він завдає величезної шкоди країні, а тому Лейбористська партія має бути готовою замінити уряд консерваторів. Перестановки в уряді, які вчора провела Тереза Мей, керівник Лейбористської партії назвав позбавленим сенсу піаром.