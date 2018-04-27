Джигарханян вийшов з коми

82-річний артист провів у комі близько години

Актор Армен Джигарханян, доправлений раніше до лікарні, прийшов в себе після коми. Про це повідомила офіційний представник артиста Еліна Мазур, передає «РБК». Вона уточнила, що 82-річний артист провів у комі близько години. За попередніми даними, Джигарханян був госпіталізований через проблеми з легенями. Зазначимо, на початку



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Армен Джигарханян був госпіталізований через проблеми з легенями

82-річний артист провів у комі близько години

Актор Армен Джигарханян, доправлений раніше до лікарні, прийшов в себе після коми. Про це повідомила офіційний представник артиста Еліна Мазур, передає «РБК».

Вона уточнила, що 82-річний артист провів у комі близько години. За попередніми даними, Джигарханян був госпіталізований через проблеми з легенями.

Зазначимо, на початку російської агресії проти України в березні 2014 року Армен Джигарханян підтримав українців і порівняв дії російського керівництва з діями дурня.

Нагадаємо, вчора Армен Джигарханян був госпіталізований. Він перебував у стані коми.

Армену Джигарханяну 82 роки. З 1996 року він керує власним театром «Московський драматичний театр Армена Джигарханяна». Він знявся у понад 20 фільмах та кількох серіалах. Останній фільм за його участі вийшов у 2014 році.

Нагадаємо, 18 січня повідомлялося, що Армена Джигарханяна шпиталізували в стані середньої тяжкості.



