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    Джигарханян вийшов з коми

    82-річний артист провів у комі близько години
    Актор Армен Джигарханян, доправлений раніше до лікарні, прийшов в себе після коми. Про це повідомила офіційний представник артиста Еліна Мазур, передає «РБК». Вона уточнила, що 82-річний артист провів у комі близько години. За попередніми даними, Джигарханян був госпіталізований через проблеми з легенями. Зазначимо, на початку
    • 27 Квiтня, 08:33
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    Армен Джигарханян був госпіталізований через проблеми з легенями 

    82-річний артист провів у комі близько години

    Актор Армен Джигарханян, доправлений раніше до лікарні, прийшов в себе після коми. Про це повідомила офіційний представник артиста Еліна Мазур, передає «РБК».

    Вона уточнила, що 82-річний артист провів у комі близько години. За попередніми даними, Джигарханян був госпіталізований через проблеми з легенями.

    Зазначимо, на початку російської агресії проти України в березні 2014 року Армен Джигарханян підтримав українців і порівняв дії російського керівництва з діями дурня.

    Нагадаємо, вчора Армен Джигарханян був госпіталізований. Він перебував у стані коми.

    Армену Джигарханяну 82 роки.  З 1996 року він керує власним театром «Московський драматичний театр Армена Джигарханяна». Він знявся у понад 20 фільмах та кількох серіалах.  Останній фільм за його участі вийшов у 2014 році. 

    Нагадаємо, 18 січня повідомлялося, що Армена Джигарханяна шпиталізували в стані середньої тяжкості.


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