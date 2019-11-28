Туск розповів, хто насправді мріє про розпад ЄС



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Очільник Європейської Ради Дональд Туск та президент США Дональд Трамп

Зацікавленість Трампа у виході Великої Британії з ЄС «дивує і дратує» - завив Туск

Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що глава Білого дому Дональд Трамп – «можливо, найскладніший виклик» для ЄС, оскільки він «молиться» про розпад блоку, повідомляє в четвер, 28 листопада, Reuters.

«Вперше в історії американський президент відкрито виступає проти об'єднаної Європи. Він підтримує Brexit і молиться про розпад Союзу», - заявив Туск в інтерв'ю німецькій газеті Die Zeit.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, який також покине пост днями, як і Туск, також застерігав президента США Дональда Трампа від розпалювання антиєвросоюзних настроїв.

За його словами, зацікавленість Трампа у виході Великої Британії з ЄС «дивує і дратує».

До слова, раніше Туск назвав небезпечним кримінальне переслідування Порошенка. Голова Євроради наголосив, що будь-яка спроба залякування лідерів опозиції буде «предметом занепокоєння» у Європі.

Крім того, раніше Туск назвав Росію «стратегічною проблемою» ЄС. Він не згоден з президентом Франції Еммануелем Макроном, який напередодні заявив про необхідність відновлення стратегічного діалогу з Москвою.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав повернути Росію в Велику сімку, виключену в 2014 році за агресію в Україні та анексію Криму. Країни-члени G7 – Німеччина, Великобританія і Канада виступили проти.

Глава Євроради Дональд Туск заявив, що замість повернення РФ краще запросити на наступний саміт Великої сімки Україну як гостя.