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    Туск розповів, хто насправді мріє про розпад ЄС

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    <span>Очільник Європейської Ради Дональд Туск та президент США Дональд Трамп&nbsp;</span> - Туск розповів, хто насправді мріє про розпад ЄС
    Очільник Європейської Ради Дональд Туск та президент США Дональд Трамп 

    Зацікавленість Трампа у виході Великої Британії з ЄС «дивує і дратує» - завив Туск

    Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що глава Білого дому Дональд Трамп – «можливо, найскладніший виклик» для ЄС, оскільки він «молиться» про розпад блоку, повідомляє в четвер, 28 листопада, Reuters.

    «Вперше в історії американський президент відкрито виступає проти об'єднаної Європи. Він підтримує Brexit і молиться про розпад Союзу», - заявив Туск в інтерв'ю німецькій газеті Die Zeit.

    Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, який також покине пост днями, як і Туск, також застерігав президента США Дональда Трампа від розпалювання антиєвросоюзних настроїв.

    За його словами, зацікавленість Трампа у виході Великої Британії з ЄС «дивує і дратує».

    До слова, раніше Туск назвав небезпечним кримінальне переслідування ПорошенкаГолова Євроради наголосив, що будь-яка спроба залякування лідерів опозиції буде «предметом занепокоєння» у Європі.

    Крім того, раніше Туск назвав Росію «стратегічною проблемою» ЄС. Він не згоден з президентом Франції Еммануелем Макроном, який напередодні заявив про необхідність відновлення стратегічного діалогу з Москвою.

    Раніше президент США Дональд Трамп закликав повернути Росію в Велику сімку, виключену в 2014 році за агресію в Україні та анексію Криму. Країни-члени G7 – Німеччина, Великобританія і Канада виступили проти.

    Глава Євроради Дональд Туск заявив, що замість повернення РФ краще запросити на наступний саміт Великої сімки Україну як гостя.

     

    ЄС США Дональд Трамп Brexit Жан-Клод Юнкер Велика Британія Дональд Туск
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