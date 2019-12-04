  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Саміт Великої сімки у 2020 році відбудеться в резиденції Трампа

    • Розсилка
    Дональд Трамп у резиденції Кемп-Девід&nbsp; - Саміт Великої сімки у 2020 році відбудеться в резиденції Трампа
    Дональд Трамп у резиденції Кемп-Девід 

    Резиденція Кемп-Девід знаходиться неподалік зі столицею Сполучених Штатів Вашингтоном, у штаті Меріленд

    Президент США Дональд Трамп заявив, що саміт Великої сімки (G7) відбудеться у його резиденції в Кемп-Девід.

    Про це повідомляє CNN.

    За словами Трампа, резиденція Кемп-Девід знаходиться неподалік зі столицею Сполучених Штатів Вашингтоном, у штаті Меріленд, тому це місце буде зручним для доступу медіа.

    Як повідомлялося раніше, Білий дім анонсував проведення саміту G7 в наступному році на гольф-курорті президента США Дональда Трампа Trump National Doral у Флориді.

    За словами в. о. голови адміністрації Білого дому Міка Малвейні, саміт повинен був відбутися 10-12 червня 2020 року.

    Пізніше американський президент Дональд Трамп відмовився від ідеї провести саміт Великої сімки на своєму гольф-курорті Маямі. Трамп пояснив відмову від ідеї  «божевільної і нераціональної ворожості» демократів та ЗМІ.

    США саміт Дональд Трамп Велика сімка політика президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ