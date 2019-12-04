Саміт Великої сімки у 2020 році відбудеться в резиденції Трампа
Резиденція Кемп-Девід знаходиться неподалік зі столицею Сполучених Штатів Вашингтоном, у штаті Меріленд
Президент США Дональд Трамп заявив, що саміт Великої сімки (G7) відбудеться у його резиденції в Кемп-Девід.
Про це повідомляє CNN.
За словами Трампа, резиденція Кемп-Девід знаходиться неподалік зі столицею Сполучених Штатів Вашингтоном, у штаті Меріленд, тому це місце буде зручним для доступу медіа.
Як повідомлялося раніше, Білий дім анонсував проведення саміту G7 в наступному році на гольф-курорті президента США Дональда Трампа Trump National Doral у Флориді.
За словами в. о. голови адміністрації Білого дому Міка Малвейні, саміт повинен був відбутися 10-12 червня 2020 року.
Пізніше американський президент Дональд Трамп відмовився від ідеї провести саміт Великої сімки на своєму гольф-курорті Маямі. Трамп пояснив відмову від ідеї «божевільної і нераціональної ворожості» демократів та ЗМІ.