Саміт Великої сімки у 2020 році відбудеться в резиденції Трампа



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Дональд Трамп у резиденції Кемп-Девід

Резиденція Кемп-Девід знаходиться неподалік зі столицею Сполучених Штатів Вашингтоном, у штаті Меріленд

Президент США Дональд Трамп заявив, що саміт Великої сімки (G7) відбудеться у його резиденції в Кемп-Девід.

Про це повідомляє CNN.

За словами Трампа, резиденція Кемп-Девід знаходиться неподалік зі столицею Сполучених Штатів Вашингтоном, у штаті Меріленд, тому це місце буде зручним для доступу медіа.

Як повідомлялося раніше, Білий дім анонсував проведення саміту G7 в наступному році на гольф-курорті президента США Дональда Трампа Trump National Doral у Флориді.

За словами в. о. голови адміністрації Білого дому Міка Малвейні, саміт повинен був відбутися 10-12 червня 2020 року.

Пізніше американський президент Дональд Трамп відмовився від ідеї провести саміт Великої сімки на своєму гольф-курорті Маямі. Трамп пояснив відмову від ідеї «божевільної і нераціональної ворожості» демократів та ЗМІ.