Джонсон обіцяє до 25 грудня внести на розгляд парламенту угоду щодо Brexit



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Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон

В маніфесті Джонсон пообіцяв посилити внутрішню безпеку Великої Британії за допомогою розширення штатів поліції на 20 тис. осіб

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який представив у неділю передвиборчий маніфест Консервативної партії, пообіцяв до 25 грудня направити в парламент на голосування угоду щодо Brexit, узгоджену в жовтні з ЄС.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Маніфест консерваторів, який я з гордістю представляю сьогодні, завершить процес Brexit і дасть змогу нам (британцям – ред) рухатися далі і розкрити потенціал всієї країни», – цитують західні ЗМІ слова Джонсона.

У Маніфесті наголошується, що угода щодо Brexit буде направлена на голосування до британського парламенту до 25 грудня.

ЗМІ зазначають, що саме Brexit є ключовим пунктом передвиборчої програми, а Джонсон при цьому наполягає, що схвалення нинішньої угоди щодо Brexit дасть змогу Великій Британії повернути контроль над законодавством, фінансами та міграційною політикою.

Крім цього, в маніфесті Джонсон пообіцяв посилити внутрішню безпеку Великої Британії за допомогою розширення штатів поліції на 20 тис. осіб. Також прем’єр пропонує збільшити бюджет Національної служби охорони здоров’я Великої Британії, спрямовувати більше коштів на утримання державних шкіл, зайнятися реконструкцією доріг і заходами з підвищення енергоефективності.

У Великій Британії 12 грудня відбудуться вибори до парламенту, які ініціював Джонсон. Він сподівається, що новий склад парламенту підтримає угоду про Brexit. Раніше депутати відкидали угоди з Брюсселем, укладені попередницею Джонсона Терезою Мей, а також самим Джонсоном.

Як нагадують ЗМІ, опитування громадської думки в середньому свідчать про те, що виборці віддають перевагу Консервативній партії – її підтримують 42% опитаних. Основній опозиційній силі – Лейбористській партії – симпатизують 29% респондентів, налаштованій проти Brexit Партії ліберальних демократів – 15%, партії Brexit – 6%. Однак, зазначають ЗМІ, консерватори, які здобули перемогу на виборах 2017 року, згодом швидко позбулися значної частини підтримки електорату.

Джонсон домагався, щоб Велика Британія вийшла з ЄС 31 жовтня, навіть якщо до цього моменту сторони не зможуть досягти угоди щодо процедури «розлучення» і подальших відносин. Британський парламент виступив проти виходу з ЄС без угоди з Брюсселем, зобов’язавши Джонсона просити про відстрочку Brexit. В результаті, тепер Brexit заплановано на 31 січня.

Як повідомлялося, Brexit спонсорували російські олігархи. Британська газета оприлюднила прізвища і докази.