Brexit - це одна із найбільших помилок в історії ЄС, – Туск



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Туск не схвалює вихід Британії із ЄС

Колишній президент Євроради сказав, що відсутність Brexit була би краще для обох сторін

Експрезидент Європейської ради Дональд Туск заявив, що Brexit був «однією з найбільш вражаючих помилок в історії ЄС». Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian.

Туск сказав, що процес навколо виходу Британії був «найбільш болючим і сумним досвідом» за п'ять років його президентства, на який також випав бурхливий період грецької кризи в єврозоні, різкі суперечки з приводу міграції, вибори Дональда Трампа.

«Це чиста ілюзія [думати], що легше встановити хороші відносини з Великою Британією, коли вона знаходиться за межами ЄС», - сказав Туск.

Він також додав, що для обох сторін - Европейкого союзу і Британії - буде краще, якщо не буде Brexit.

Нагадаємо, Європейська Рада погодилася перенести термін виходу Великої Британії з ЄС з 31 жовтня 2019 року на 31 січня 2020 року за умови ратифікації британським парламентом угоди про вихід.

Джонсон пообіцяв до 25 грудня направити в парламент на голосування угоду щодо Brexit, узгоджену в жовтні з ЄС.

Як повідомлялося, Brexit спонсорували російські олігархи. Британська газета оприлюднила прізвища і докази.