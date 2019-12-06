Brexit - це одна із найбільших помилок в історії ЄС, – Туск
Колишній президент Євроради сказав, що відсутність Brexit була би краще для обох сторін
Експрезидент Європейської ради Дональд Туск заявив, що Brexit був «однією з найбільш вражаючих помилок в історії ЄС». Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian.
Туск сказав, що процес навколо виходу Британії був «найбільш болючим і сумним досвідом» за п'ять років його президентства, на який також випав бурхливий період грецької кризи в єврозоні, різкі суперечки з приводу міграції, вибори Дональда Трампа.
«Це чиста ілюзія [думати], що легше встановити хороші відносини з Великою Британією, коли вона знаходиться за межами ЄС», - сказав Туск.
Він також додав, що для обох сторін - Европейкого союзу і Британії - буде краще, якщо не буде Brexit.
Нагадаємо, Європейська Рада погодилася перенести термін виходу Великої Британії з ЄС з 31 жовтня 2019 року на 31 січня 2020 року за умови ратифікації британським парламентом угоди про вихід.
Джонсон пообіцяв до 25 грудня направити в парламент на голосування угоду щодо Brexit, узгоджену в жовтні з ЄС.
Як повідомлялося, Brexit спонсорували російські олігархи. Британська газета оприлюднила прізвища і докази.