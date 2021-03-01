  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус
    Новини

    На Вінниччині забруднення річки Південний Буг перевищує норму у 1,8 рази

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Періодично комунальники Хмільника фіксували значне перевищення допустимих норм - На Вінниччині забруднення річки Південний Буг перевищує норму у 1,8 рази
    Періодично комунальники Хмільника фіксували значне перевищення допустимих норм
    фото: naparise.com

    На місці були відібрані проби з річки Південний Буг та проведений експрес-аналіз на вміст азоту амонійого та фосфат-іону

    Комунальники курортного Хмільника Вінницької області другий місяць б’ють на сполох, адже місцева лабораторія фіксує понаднормове забруднення Південного Бугу у місці водозабору.

    Друге дослідження річкової води фахівцями Держекоінспекції у Вінницькій області підтвердило висновки – вміст азоту амонійного перевищує норму майже у два рази, а це свідчить про забруднення водойми з «боку» Хмельницької області, пише NaПарижі.

    Вперше у КП «Хмільникводоканал» звернулися до екологів наприкінці грудня. Досліди фахівців інспекцій Вінницької та Хмельницької областей у січні не виявили грубих порушень.

    Але періодично комунальники Хмільника фіксували значне перевищення допустимих норм, тому знову ініціювали вивчення «болючої теми».

    Як зазначають у ДЕІ, по факту забруднення річки Південний Буг, встановленого 28 січня 2021 року на межі Вінницької та Хмельницької областей, Державною екологічною інспекцією у Вінницькій області 24 лютого 2021 року повторно проведено спостереження за якістю поверхневої води в річці від Хмельницької області до м. Вінниці. Тобто лютневі досліди проводили виключно в межах одного регіону.

    Як вказують у вінницькій інспекції, «спеціалістами відділу інструментально-лабораторного контролю був здійснений виїзд пересувною лабораторією в район «Кармелюкового крісла», яке знаходиться на межі Вінницької та Хмельницької областей. На місці були відібрані проби з річки Південний Буг та проведений експрес-аналіз на вміст азоту амонійого та фосфат-іону. За результатами експрес аналізу концентрація азоту амонійного становить 3,6 мг/дм3 при нормативі 2,0 мг/дм3, фосфати 1,85 мг/дм3 при нормі 3,5 мг/дм3».

    Нагадаємо, на Одещині перевірили питну воду: не вся відповідає нормі.

    Теги: вода Вінниччина річка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies