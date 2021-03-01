На Вінниччині забруднення річки Південний Буг перевищує норму у 1,8 рази

На місці були відібрані проби з річки Південний Буг та проведений експрес-аналіз на вміст азоту амонійого та фосфат-іону

Комунальники курортного Хмільника Вінницької області другий місяць б’ють на сполох, адже місцева лабораторія фіксує понаднормове забруднення Південного Бугу у місці водозабору.

Друге дослідження річкової води фахівцями Держекоінспекції у Вінницькій області підтвердило висновки – вміст азоту амонійного перевищує норму майже у два рази, а це свідчить про забруднення водойми з «боку» Хмельницької області, пише NaПарижі.

Вперше у КП «Хмільникводоканал» звернулися до екологів наприкінці грудня. Досліди фахівців інспекцій Вінницької та Хмельницької областей у січні не виявили грубих порушень.

Але періодично комунальники Хмільника фіксували значне перевищення допустимих норм, тому знову ініціювали вивчення «болючої теми».

Як зазначають у ДЕІ, по факту забруднення річки Південний Буг, встановленого 28 січня 2021 року на межі Вінницької та Хмельницької областей, Державною екологічною інспекцією у Вінницькій області 24 лютого 2021 року повторно проведено спостереження за якістю поверхневої води в річці від Хмельницької області до м. Вінниці. Тобто лютневі досліди проводили виключно в межах одного регіону.

Як вказують у вінницькій інспекції, «спеціалістами відділу інструментально-лабораторного контролю був здійснений виїзд пересувною лабораторією в район «Кармелюкового крісла», яке знаходиться на межі Вінницької та Хмельницької областей. На місці були відібрані проби з річки Південний Буг та проведений експрес-аналіз на вміст азоту амонійого та фосфат-іону. За результатами експрес аналізу концентрація азоту амонійного становить 3,6 мг/дм3 при нормативі 2,0 мг/дм3, фосфати 1,85 мг/дм3 при нормі 3,5 мг/дм3».

Нагадаємо, на Одещині перевірили питну воду: не вся відповідає нормі.