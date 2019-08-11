Екологи: у Чорному морі виявлено майже вдвічі більше сміття, ніж у Середземному



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Моніторинг у гирлах річок показав, що в Чорне море потрапляє від 8 до 50 шматків сміття на годину

Учасники проекту під час плавання в морі бачили один сміттєвий предмет на хвилину

У Чорному морі виявлено майже вдвічі більше сміття, ніж у Середземному, яке вважається найбруднішим морем у Європі.

Таких висновків на основі досліджень за 2017-2019 роки дійшла команда проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Удосконалення екологічного моніторингу Чорного моря: обрані заходи».

В інтерв'ю виданню «Крим.Реалії» учасниця проекту Олена Марушевська зазначила, що біля берегів анексованого Криму жодних проб відібрати неможливо.

«Ми відбирали у прибережних водах континентальної України і в глибоководній частині Чорного моря. Але ті результати, які ми отримали, поширюються на все Чорне море, а не лише на прибережні води України та Грузії», - зазначила вона.

За словами Марушевської, учасники проекту під час плавання в морі бачили один сміттєвий предмет на хвилину.

«Ми моніторили, скільки сміття в самому відкритому морі - і уявляєте, за 150 кілометрів від берега під кормою, під носом судна весь час пропливає то м'яч, то пластиковий стілець, то каністра. Ми навіть сміттєвий контейнер бачили! І пакети - це в центрі моря. Один шматок сміття бачиш на хвилину. У більшості випадків вже не зовсім було зрозуміло, що це ... Моніторинг показав, що в Чорному морі, у відкритому морі, удвічі більше сміття, ніж у Середземному. Середземне море - найбрудніше в Європі, але Чорне море закрите, і все сміття тут і залишається», - заявила еколог.

За її словами, моніторинг у гирлах річок показав, що в Чорне море потрапляє від 8 до 50 шматків сміття на годину.

Марушевська додала, що дослідники, наприклад, бачили дельфіна, який заплутався у пакеті.

«Було видно, що він заплутався, коли був маленьким, потім почав рости, а цей пакет, як пояс, стягує йому тіло і не дозволяє рости. Також мої колеги бачили крабів, які після скидання панцира надягають на себе пластикові пробки або контейнери» , - повідомила учасниця проекту.

Вона також пояснила, що в своїй роботі дослідники використовували фільтр, який чіпляється позаду до корабля, і через нього проходять тисячі кубометрів води. Потім цей фільтр передають в європейські лабораторії, де його досліджують на вміст 40 тисяч речовин.

«Так ось, ми визначили 124 речовини - специфічних забруднювачів Чорного моря. Ми знайшли пестицид ДДТ, який давно заборонений, але, як і раніше, залишається в морській воді у великій концентрації. Крім того, дуже багато ліків - ібупрофен, антибіотики. Всі ліки, які ми використовуємо, не піддаються очищенню в стічних водах і теж потрапляють в Чорне море. Також ми виявили неймовірно високі концентрації сонцезахисного крему в центрі моря, тому дуже просимо всіх відпочивальників: будь ласка, крем має увібратися, не треба в ньому залазити в воду. Це дуже нехороший елемент. Також люди використовують антидепресанти, і можна подивитися, біля якої країни їх найбільше», - повідомила Марушевська.

Вона підкреслила, що є деякі речовини, вміст яких «вже вище за порог токсичності».

«Це означає, що вони можуть заважати життю морських тварин і людини. Наприклад, ртуть - її виявили у великих кількостях», - сказала учасниця проекту. Водночас Марушевська зазначила, що були виявили сліди ДНК деяких видів риб, які, як вважали дослідники, вже зникли.

«Наприклад, європейського осетра, який десь у глибинах Чорного моря сховався, білуги. Це тішить. Також наш унікальний морський заповідник - філофорне поле Зернова - де ростуть корали Чорного моря, червоні водорості, отримав більш високу оцінку: було два, стало три. Зрозуміло, це ще не гарна оцінка, але хоча б воно вже не вмирає, а відроджується, розростається. У Грузії було помічено повернення чорноморської устриці, яка зникла майже повністю через рапанів», - повідомила еколог.

До слова, цьогоріч в Азовському морі помічено величезну кількість медуз. Фахівці кажуть, що вони потрапили в Азов через Керченську протоку.