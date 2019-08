Американський есмінець увійшов у Чорне море

Це вже в шостий раз у 2019 році, коли у Чорному морі буде знаходиться корабель ВМФ США

Есмінець Військово-морських сил США USS Porter пройшов у Чорне море через Босфорську протоку.

Про це йдеться в повідомленні 6-го флоту США у Twitter.

«Есмінець Porter DDG78 почав перехід в Чорне море. Це вже в шостий раз у 2019 році, коли там буде знаходиться корабель ВМФ США», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що подібне розгортання кораблів необхідне для зміцнення безпеки в регіоні.

Sixth @USNavy #BlackSea presence in 2019: @USNavyEurope Arleigh Burke-class AEGIS guided-missile destroyer USS Porter #DDG78, forward-deployed to Rota, transits Bosphorus towards BlackSea on its seventh patrol in the U.S. 6th Fleet AoR in support of regional allies & partners. pic.twitter.com/8cJiQQ65bF