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    У світі

    Американський есмінець увійшов у Чорне море

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    Есмінець&nbsp;Військово-морських сил США USS Porter - Американський есмінець увійшов у Чорне море
    Есмінець Військово-морських сил США USS Porter

    Це вже в шостий раз у 2019 році, коли у Чорному морі буде знаходиться корабель ВМФ США

    Есмінець Військово-морських сил США USS Porter пройшов у Чорне море через Босфорську протоку.

    Про це йдеться в повідомленні 6-го флоту США у Twitter.

    «Есмінець Porter DDG78 почав перехід в Чорне море. Це вже в шостий раз у 2019 році, коли там буде знаходиться корабель ВМФ США», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що подібне розгортання кораблів необхідне для зміцнення безпеки в регіоні.

    Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки допоможуть Україні модернізувати кілька українських військово-морських баз, щоб надати військовим кораблям США і НАТО можливість стикування всього в декількох кілометрах від окупованого Криму.

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