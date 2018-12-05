Екс-генерала боснійських мусульман заарештували за воєнні злочини



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Генерал Реміз Дрековіч

Генерал Дрековіч наказував обстрілювати цивільних сербів

Офіс прокурора Боснії і Герцеговини щодо воєнних злочинів повідомив про те, що в середу було заарештовано колишнього генерала боснійських мусульман за звинуваченнями в злочинах проти цивільного сербського населення протягом війни 1992-95 років. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Мова йде про 62-річного Раміза Дрековіча, який командував 4 корпусом армії боснійських мусульман. Йому інкримінують свідомий артилерійський обстріл села Каліновік на південному-сході Боснії і Герцеговини, внаслідок чого загинув 15-річний підліток і багато людей було поранено.

Всього внаслідок конфлікту 1992-95 років в Боснії і Герцеговині загинуло більше 100 тисяч осіб.