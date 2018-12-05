  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Екс-генерала боснійських мусульман заарештували за воєнні злочини

    • Розсилка
    Генерал Реміз Дрековіч - Екс-генерала боснійських мусульман заарештували за воєнні злочини
    Генерал Реміз Дрековіч

    Генерал Дрековіч наказував обстрілювати цивільних сербів

    Офіс прокурора Боснії і Герцеговини щодо воєнних злочинів повідомив про те, що в середу було заарештовано колишнього генерала боснійських мусульман за звинуваченнями в злочинах проти цивільного сербського населення протягом війни 1992-95 років. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Мова йде про 62-річного Раміза Дрековіча, який командував 4 корпусом армії боснійських мусульман. Йому інкримінують свідомий артилерійський обстріл села Каліновік на південному-сході Боснії і Герцеговини, внаслідок чого загинув 15-річний підліток і багато людей було поранено.

    Всього внаслідок конфлікту 1992-95 років в Боснії і Герцеговині загинуло більше 100 тисяч осіб. 

    Читайте також
    Європа вбивство обстріл військові мусульмани злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ