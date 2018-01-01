Екс-глава Мінфіну сказала, чого Захід чекає від України
- Сьогодні, 06:59
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Зарубіжні партнери налаштовані на співпрацю з Україною, зазначила Яресько
Зарубіжні партнери налаштовані на співпрацю з Україною, але хотіли б більшої ясності з багатьох питань, що навряд чи з'явиться, доки в Україні триватиме передвиборча кампанія.
Таку думку висловила, екс-глава Мінфіну України, голова наглядової ради Аспен-Київ Наталя Яресько.
«Всі налаштовані на співпрацю, але хочуть зрозуміти – коли і як... Чекають, щоб закон був законом», - заявила Яресько.
Чекають створення Антикорупційного суду, який давно обіцяють. Але суд – це не кінець справи, це лише частина інститутів, які повинні бути створені, підкреслює вона.
Часто її запитують про земельну реформу. Так було і в Мюнхені на полях Мюнхенської конференції з безпеки, в роботі якої взяла участь Яресько.
«Запитують, коли можна буде приватизувати. Я не можу їм відповісти. Я знаю, що до виборів це неможливо, тому що ніяких великих змін у політиці до виборів не буде», - говорить колишня член уряду.
При цьому вона сподівається, що «будуть конкретні зміни, що і в цій сфері у тому числі, після виборів».
У неділю в Мюнхені відбулася приватна зустріч між керівництвом Аспен-Київ і Аспен-Німеччина, в якій, за словами Яресько, взяв участь також спецпосланець Держдепу США Курт Волкер.
«Обговорили ситуацію в Україні не тільки з точки зору війни, яка з усією очевидністю є гарячою темою, але також економічну стабільність і важливість України для глобальної стабільності», - розповіла співрозмовниця агентства.
Вона також зазначила, що у багатьох країн є багато питань до нас, про наші можливості, про наші наступні можливі кроки.
Джерело: Укрінформ