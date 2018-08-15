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    Екс-голову Апеляційного суду Криму оголошено у розшук

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    <span>Валерій Чорнобук</span> - Екс-голову Апеляційного суду Криму оголошено у розшук
    Фото: facebook.com/chernobuk
    Валерій Чорнобук

    Екс-голову Апеляційного суду АР Крим підозрюють у державній зраді

    Колишнього голову Апеляційного суду Автономної Республіки Криму (АРК) Валерія Чорнобука оголосили у розшук, його підозрюють у державній зраді.

    Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури АРК.

    «Прокуратурою Автономної Республіки Крим за вчинення державної зради оголошено у розшук колишнього голову Апеляційного суду Автономної Республіки Крим», - зазначили у прес-службі.

    Нагадаємо, що військова прокуратура Центрального регіону скерувала до суду обвинувальний акт щодо генерал-майора, заступника начальника управління держохорони України - директора Департаменту охорони в АР Крим Управління держохорони України Станіслава Шапортова.

    Також прокуратура направила до суду справу за фактом державної зради депутата окупованого Криму. У березні 2014 року депутат Севастопольської міської ради надав допомогу та сприяння окупації Криму Росією.

    Крим прокуратура
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