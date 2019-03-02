Екс-керівник «Укргазвидобування» про реформи в «Нафтогазі»: Скільки дивізіонів не роби, а видобуток газу від того не збільшиться



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Екс-керівник «Укргазвидобування» Ілля Рибчич Фото з відкритих джерел

Рибчич упевнений, що «Укргазвидобування» повинна створити власну мережу продажу газу і не утримувати «Нафтогаз»

Колишній керівник «Укргазвидобування» Ілля Рибчич охарактеризував розпіарені реформи в «Нафтогазі» вельми критично. В інтерв’ю «Главкому» відомий фахівцець зазначив, що реформа має насамперед забезпечити прибутковість діяльності, друге – спрощене управління: чим воно простіше, тим легше працювати.

«Коли сьогодні в «Укргазвидобуванні» 12 директорів, то з ними ніколи працювати. Якщо хочуть привнести в Україну західні структури управління, німецьку чи американську, то щоб вони запрацювали сюди потрібно везти німців, американців, щоб вони й управляли. А коли ми створюємо українську систему управління, то вона має бути спрощена. Щодо дивізіонів, то назвати можна їх як завгодно, дивізіон – це в армії так називали, і ця назва привнесена із-за кордону. Але ж суть в іншому, в тому що відбувається повернення до старої структури «Укргазпрому» (діяв до 1998 року, - «Главком») з заступниками за напрямками. Саме таким чином «Нафтогаз» себе захищає, після розмов про те, що НАК не потрібен. Скільки дивізіонів не роби, а видобуток газу від того не збільшиться. Щоб наростити 5 млрд, потрібно приростити 100 млрд куб. м, як я вже про це говорив. Водночас треба завершувати маніпулятивні розмови про експорт українського газу», − зазначив Колишній керівник «Укргазвидобування».

На питання «Главкома», чи вважає Рибчич, що реформи структури НАКу не зовсім правильні за своєю суттю, він відповів, що, враховуючи сьогоднішні реалії, треба з’ясувати, хто буде утримувати «Нафтогаз».

«Нафтогаз» завжди жив коштом своїх дочірніх підприємств, а також завдяки продажу газу, який надходив від імпорту. До речі, мушу сказати, що головним недоліком «Нафтогазу» у всі часи було те, що він не навчився продавати газ. Всі, хто керував у НАКу, мали проблеми з цим. Отож нехай сьогодні «Нафтогаз» займається реалізацією імпортного газу, який він закуповуватиме, і веде баланс газу, адже хтось має бути балансоутримувачем. А компанія «Укргазвидобування» повинна створити власну мережу продажу газу і бути окремою компанією. Тому що «Укргазвидобуванню» важко буде самостійно утримувати «Нафтогаз» з їх великими фінансовими витратами», − зазначив екс-директор «Укргазвидобування».

Щодо «Укртрансгазу», то, на його думку, це правильна ідея, створити окреме підприємство підземних сховищ газу та оператора ГТС.

«Комора і ГТС мають бути окремі структурні одиниці. Після того, як до підземок пішов газ комерційних структур, це треба було одразу зробити. Ми всі чули заяви про виокремлення підприємств ще від прем’єра Яценюка в 2014 році, однак до сьогодні ще не зроблено. Це говорить більше про декларативні наміри, ніж про реальну роботу», − зауважив Рибчич.

На питання «Главкома», яка роль в цьому наглядової ради «Нафтогаз України», чи повністю вона виконує покладені на неї функції, він відповів, що наглядова рада – це, по суті, захисна парасолька «Нафтогазу».

«Захист перед депутатами, бізнесом, які хочуть управляти, «допомагати», контролювати тощо. Але, на мою думку, створюючи наглядову раду, не все було правильно враховано. «Нафтогаз» є державною компанією. Кабмін передав «Нафтогаз» для управління наглядовій раді, але уряд мав розробити для неї чіткі завдання. Як, наприклад, збільшити видобуток газу, нафти, щоб вони це виконували. Саме акціонер має поставити ці завдання. Далі, запитання: хто платить зарплату наглядовій раді? Я думаю, що це кошти з системи НАКу мають бути, але за рішенням Кабміну. Щоб члени наглядової ради не залежали від голови «Нафтогазу», − зазначив тричі директор «Укргазвидобування».

Нагадаємо, екс-директор «Укргазвидобування» Ілля Рибчич розвінчав заяви уряду про ріст видобутку газу у 2018 році.