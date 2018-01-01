Екс-посол США назвав абсурдною заяву Лаврова щодо Будапештського меморандуму

Пайфер відповів Лаврову, який заявив, що Росія не порушувала Будапештського меморандуму

Заява, яку озвучив глава російського МЗС Сергій Лавров про нібито не порушення Росією Будапештського меморандуму є абсурдною, і Лавров це прекрасно розуміє.

Такий коментар оприлюднив на своїй офіційній сторінці у мережі Твітер колишній посол США в Україні, нині старший науковий співробітник аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер.

«Це твердження російського міністра закордонних справ Лаврова є абсолютно абсурдним. Будапештський меморандум вимагає від Москви не загрожувати та не застосовувати будь-якої сили – не тільки ядерної зброї – проти України. Лавров не дурень, він це знає», - написав колишній високопоставлений американський дипломат.

Таким чином Пайфер відповів на заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова, який заявив, що Росія не порушувала Будапештського меморандуму, коли захопила частину території України та розпалювала збройний конфлікт на Донбасі.

Нагадаєм, депутат Державної думи Росії Костянтин Затулін, який є членом владної фракції «Єдина Росія», запропонував денонсувати Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною в тій частині, де країни визнають територіальні кордони одна одної.

Договір про дружбу, співпрацю і партнерство між Російською Федерацією і Україною - угода між Російською Федерацією і Україною, в якій закріплювався принцип стратегічного партнерства, визнання непорушності чинних кордонів, поваги територіальної цілісності та взаємного зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці одне одного. Верховна рада ратифікувала договір 14 січня 1998 року, Держдума - 25 грудня 1998 року. Згідно з угодою, обидві країни гарантують громадянам іншої країни права і свободи на тих самих підставах і в такому самому обсязі, який вона надає своїм громадянам, крім випадків, встановлених національним законодавством держав або їх міжнародними договорами.