Спецслужби взяли під арешт генпрокурора Молдови

Олександра Стояногло затримали на 72 години

Співробітники служби безпеки та інформації (SIS) Республіки Молдова арештували Генерального прокурора Александра Стояногла після обшуків у приміщенні відомства, передає «Главком».

Генеральний прокурор Александр Стояногло був затриманий ввечері, 5 жовтня після декількох години обшуків у приміщенні генеральної прокуратури. Попередньо Стояногла арештували на 72 години.

П’ятеро співробітників Служби безпеки та інформації вивели Стояногла із будівлі прокуратури. Кілька годин тому проти Стояногла було відкрите кримінальне провадження. Цьому передувало засідання Вищої ради прокурорів, де й було дозволено задовольнити таку ініціативу.

Міністр юстиції Молдови Сергій Литвиненко у Facebook повідомив, що Генеральний прокурор Молдови Олександр Стояногло відсторонений від займаної посади за підозрою в корупції і перевищенні службових повноважень.

«Кілька хвилин тому мені повідомили по електронній пошті, що прокурор, призначений сьогодні ВРП (Вищою радою прокурорів, - ред.) для вивчення скарги Ліліана Карпа, вирішив порушити кримінальну справу проти генерального прокурора Олександра Стояногло», – написав міністр.

За його словами, відповідно до закону про прокуратуру, генпрокурор повинен призупинити свою діяльність на час розслідування. Також з посад тимчасово відсторонені заступники Стояногло.

«Виходячи з усього цього, наразі у нас у генпрокуратурі немає керівництва», – додав Литвиненко.

Своєю чергою, видання agora.md повідомляє, що Олександр Стояногло був затриманий сьогодні на 72 години. Також затримана його дружина. В офісі Стояногло наразі проходять обшуки.

Надалі термін його затримання, швидше за все, буде продовжений.

Раніше стало відомо, що проти Александра Стояногло була порушено кримінальне провадження після того, як сьогодні це дозволила зробити Вища рада прокурорів.

Біля будівлі генпрокуратури молдовські журналісти також помітили міністра юстиції Александра Литвиненка, який і подав скаргу на Стояногла у Вищу раду прокурорів.

Як повідомляв «Главком», у скарзі йшлося про те, що Стояногло, нібито, у 2012 році, маючи мандат депутата, вніс до закону «Про боротьбу з відмиванням грошей» правку, яка дозволила обходити норми закону.

Також Стояногло начебто був бенефіціаром сумнівних транзакцій. Зокрема, стверджується, що у 2021 році на його дружину було переоформлено дві компанії, які належали бізнесмену В’ячеславу Платону, що нині переховується у Великій Британії.

Ще одне звинувачення на адресу колишнього депутата, а нині генпрокурора – сприяння втечі вищезгаданого підприємця Платона за кордон.

Процесуальним керівником перевірки було призначено прокурора Антикорупційної прокуратури Віктора Фуртуне. Слід зазначити, що окремі члени Вищої ради прокурорів Молдови не погодилися із рішенням більшості.

Нагадаємо, нещодавно у Молдові відбувся гучний секс-скандал. Відверті зізнання журналістки спричинили політичний землетрус.