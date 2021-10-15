  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Арешт генпрокурора Молдови: соціалісти мітингують на підтримку Стояногла

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Протест на підтримку відстороненого генпрокурора Молдови - Арешт генпрокурора Молдови: соціалісти мітингують на підтримку Стояногла

    Протест на підтримку відстороненого генпрокурора Молдови

    фото glavcom.ua

    Співробітники служби безпеки та інформації (SIS) Республіки Молдова арештували Генерального прокурора Александра Стояногла після обшуків у приміщенні відомства

    У Молдові представники партії соціалістів організували мітинг на підтримку відстороненого генерального прокурора Александра Стояногла, який наразі перебуває під домашнім арештом, передає «Главком».

    Сьогодні, в п’ятницю, 15 жовтня, Апеляційна палата розглядає скаргу прокурора Віктора Фуртуни на рішення суду першої інстанції про міру запобіжного заходу для Стояногла у вигляді домашнього арешту. Водночас під стінами приміщення Апеляційної палати відбувається протест.

    Нагадаємо, 5 жовтня спецслужби взяли під арешт генпрокурора Молдови. П’ятеро співробітників Служби безпеки та інформації вивели Стояногла із будівлі прокуратури. Після цього Стояноглу був обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

    До цього проти Стояногла було відкрите кримінальне провадження. Цьому передувало засідання Вищої ради прокурорів, де й було дозволено задовольнити таку ініціативу.

    Міністр юстиції Молдови Сергій Литвиненко повідомив, що генеральний прокурор Молдови Олександр Стояногло відсторонений від займаної посади за підозрою в корупції та перевищенні службових повноважень, після того, як Литвиненко направив скаргу проти Стояногла у Вищу раду прокурорів. У скарзі йшлося про те, що Стояногло, нібито, у 2012 році, маючи мандат депутата, вніс до закону «Про боротьбу з відмиванням грошей» правку, яка дозволила обходити норми закону.

    Також Стояногло начебто був бенефіціаром сумнівних транзакцій. Зокрема, стверджується, що у 2021 році на його дружину було переоформлено дві компанії, які належали бізнесмену В’ячеславу Платону, що нині переховується у Великій Британії.

    Ще одне звинувачення на адресу колишнього депутата, а нині генпрокурора – сприяння втечі підприємця В’ячеслава Платона, який є фігурантом справ про фінансові махінації, за кордон.

    Читайте також: Майя Санду розбушувалась. Чим обернеться арешт генпрокурора для Молдови?
    Теги: міністр Молдова арешт кордон Сергій Литвиненко Майя Санду
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Арешт генпрокурора Молдови: соціалісти мітингують на підтримку Стояногла