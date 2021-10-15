Арешт генпрокурора Молдови: соціалісти мітингують на підтримку Стояногла

Співробітники служби безпеки та інформації (SIS) Республіки Молдова арештували Генерального прокурора Александра Стояногла після обшуків у приміщенні відомства

У Молдові представники партії соціалістів організували мітинг на підтримку відстороненого генерального прокурора Александра Стояногла, який наразі перебуває під домашнім арештом, передає «Главком».

Сьогодні, в п’ятницю, 15 жовтня, Апеляційна палата розглядає скаргу прокурора Віктора Фуртуни на рішення суду першої інстанції про міру запобіжного заходу для Стояногла у вигляді домашнього арешту. Водночас під стінами приміщення Апеляційної палати відбувається протест.

Нагадаємо, 5 жовтня спецслужби взяли під арешт генпрокурора Молдови. П’ятеро співробітників Служби безпеки та інформації вивели Стояногла із будівлі прокуратури. Після цього Стояноглу був обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

До цього проти Стояногла було відкрите кримінальне провадження. Цьому передувало засідання Вищої ради прокурорів, де й було дозволено задовольнити таку ініціативу.

Міністр юстиції Молдови Сергій Литвиненко повідомив, що генеральний прокурор Молдови Олександр Стояногло відсторонений від займаної посади за підозрою в корупції та перевищенні службових повноважень, після того, як Литвиненко направив скаргу проти Стояногла у Вищу раду прокурорів. У скарзі йшлося про те, що Стояногло, нібито, у 2012 році, маючи мандат депутата, вніс до закону «Про боротьбу з відмиванням грошей» правку, яка дозволила обходити норми закону.

Також Стояногло начебто був бенефіціаром сумнівних транзакцій. Зокрема, стверджується, що у 2021 році на його дружину було переоформлено дві компанії, які належали бізнесмену В’ячеславу Платону, що нині переховується у Великій Британії.

Ще одне звинувачення на адресу колишнього депутата, а нині генпрокурора – сприяння втечі підприємця В’ячеслава Платона, який є фігурантом справ про фінансові махінації, за кордон.