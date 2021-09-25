«Главком» в етері ATR: Росія в Молдові веде політику подвійних стандартів

Питання придністровського урегулювання у Молдові висвітлюється пасивно

Із приходом у Республіці Молдові до влади президента Майї Санду та пропрезидентської коаліції, знову посилюється увага до проблеми придністровського урегулювання. Під час 76-ї Генеральної асамблеї ООН Майя Санду відзначила, що Молдова продовжуватиме вимагати виведення російських військ зі своєї території.

Про придністровський конфлікт, його значення для національної безпеки України, про пасивність Молдови в переговорному процесі та як могла б посприяти Румунія – в етері телеканалу ATR, в Prime: Мацарський розповідає кореспондентка видання «Главком» в Кишиневі Маріанна Присяжнюк.

«Звісно, Кремль позиціонує себе миротворцем, але важливо розуміти, що у Придністров’ї, окрім миротворчого контингенту, стоїть 14-а армія (Оперативна група російських військ – ред.), тобто Росія у Молдові веде політику подвійних стандартів і не тільки щодо Кишинева, ай щодо Тирасполя. Про це красномовно говорить і референдум про приєднання Придністров’я до Росії, який пройшов у 2006 році, але ні про яке приєднання мова не йшла, про це сказав і сам Козак (заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак – ред.) під час свого останнього візиту. Він сказав, що Придністров’я є внутрішньою проблемою Молдови й Росія готова сприяти у її вирішенні. Хай би почали своє сприяння із виводу своїх військ, які мали б покинути територію Молдови до 2002 року, згідно зі Стамбульськими зобов’язаннями», – пояснила кореспондентка «Главкому» Маріанна Присяжнюк.

Також під час ефіру журналісти «Главкому» та телеканалу ATR відзначили, що питання придністровського урегулювання у Молдові висвітлюється пасивно і тематика замороженого конфлікту підіймається дуже рідко, в той час, як Україні вдається привертати увагу до питання Донбасу та Криму.

«Тут я хочу розповісти про досвід «Главкому» безпосередньо під час висвітлення придністровської теми. Наприклад, є ОКК (Об'єднана контрольна комісія – ред.) – це формат, який здійснює нагляд, управління та моніторинг саме миротворчим контингентом та зоною безпеки. Там є пресцентр, але у цьому пресцентрі не має жодного журналіста. Після нашої спроби акредитуватися в ОКК відразу на нас почав здійснюватися тиск. Більш того, цим пресцентром керує російський делегат», – розповіла Маріанна Присяжнюк.

Зазначимо, що нашому виданню 16 вересня було відмовлено у висвітленні процесу в рамках засідань ОКК, які проходять щочетверга. У четвер, 23 вересня, «Главком» повторно направив запит на допуск кореспондентки видання до висвітлення цих подій. Наразі відповіді ми не отримали.

«Нам постійно пояснюють, що нам нема чого там робити й начебто там 30 років нічого не відбувається. Хай так, але ми повинні показати процес обличчям… Треба показувати, що це цікавить журналістів, що це цікавить пресу! », – відзначила журналістка.

Водночас, за словами ведучого телеканалу ATR Юрія Мацарського, досвід придністровського врегулювання є важливим для України, щоб уникнути помилок, яких допустився Кишинів.

«Це важно розуміти, щоб росіяни не змогли підім’яти під себе переговори по Донбасу, вплинути на Кримську платформу, ми ж у схожій ситуації знаходимося, тому нам важливо розуміти досвід сусідів», – сказав Мацарський.

Стамбульські домовленості – декларація за підсумками саміту ОБСЕ у Стамбулі в якій Росія взяла на себе обов’язок по виведенню військового контингенту з території Республіки Молдова.

Раніше, «Главком» повідомляв, що кореспондентка видання була затриманий під час перетину так званими придністровськими прикордонниками на шляху в Тирасполь.

Нагадаємо, президент Молдови Майя Санду під час свого виступу на 76-1 Генеральній асамблеї ООН заявила, що Росія має вивести свої війська із Республіки Молдова.

Як повідомляв «Главком», Республіка Молдова визначила пріоритетні напрямки зовнішньої політики, серед яких посилення співробітництва й з сусідніми країнами – Україною та Румунією.