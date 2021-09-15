Секс-скандал у Молдові. Відверті зізнання журналістки спричинили політичний землетрус

На заяву журналістки про стосунки з опальним олігархом змушена була реагувати навіть глава держави

У Молдові вибухнув скандал навколо телеканалу TV8. Цей мовник фактично був одним з флагманів у інформаційній кампанії нинішньої президентки Санду. Відома журналістка та ще й одна із засновниць вказаного каналу Наталія Морарь повідомила, що батьком її новонародженої дитини є підозрюваний у справі про фінансові махінації щодо виведення з трьох молдавських банків так званого мільярда доларів (грошей, які були надані у вигляді незабезпечених кредитів) – В’ячеслав Платон. Останній після екстрадиції з України (до речі), згодом втік жити до Лондона, де переховується і досі.

Молдова обвинувачує бізнесмена В’ячеслава Платона у відмиванні грошей, а також у шахрайстві в банківській сфері. Слідство стверджує: у період з 2011 до 2014 року за його участю отримувалися незабезпечені кредити, які пізніше погашали коштом Banca de Economii – одного з трьох молдовських банків, з яких наприкінці 2014 року було виведено суму, еквівалентну $1 млрд. Ця банківська афера спровокувала у 2015 році в Молдові масові акції протесту та була названа «крадіжкою століття». За інформацією Антикорупційної прокуратури Молдови, гроші потім виводили в інші країни, зокрема в Латвію та Великобританію. Сам Платон, який, за даними слідства, міг бути координатором виведення грошей з молдовського Banca de Economii, особисто заробив на оборудці близько 800 млн леїв ($40 млн). Молдовські ЗМІ також повідомляють, що, окрім молдовського й українського паспортів, Платон-Кобалєв має і російський

Заява про стосунки Морарь із Платоном спричинила ефект бомби. Адже Платон був одним із об’єктів критики під час кампанії, яку вела Санду. То як могла керівниця каналу подавати інформацію об’єктивно? Дискусія щодо конфлікту інтересів на TV8 стала мало не головним інформаційним приводом упродовж тижня.

Своєю чергою Морарь звинуватила молдовські спецслужби у шантажі деталями її приватного життя. Мовляв, спецслужби погрожували їй розсекретити прізвище батька її дитини. Тому вона робить це сама, аби уникнути подальшого шантажу. «Розуміючи, що через мене будуть завдавати удару і по телеканалу, я прийняла єдино правильне рішення – взяти перерву в мовленні та тимчасово вийти зі складу ради правління телеканалу. Я залишаюся засновником телеканалу, який піклується про нього більше, ніж думають ті, хто почав ці нападки на мене. Я повернуся у свій час, у тому числі з новим форматом програми», – написала Морарь у себе на сторінці в Facebook.

Наталія Морарь, колишня телеведуча ток-шоу «Політика» на телеканалі TV8

Також співпрацю із відомою журналісткою припинило й молдовське бюро «Радіо Свобода».

Показовим є те, що того ж тижня телеканал взяв інтерв’ю у президентки Молдови Майї Санду. Лідерка країни заявила, що їй нічого не відомо про стеження за Морарь і закликала учасників «розповісти все до кінця».

Інтерв’ю В’ячеслава Платона Наталії Морарь, скриншот TV8

«Главком» опитав місцевих експертів про наслідки скандалу на політичні процеси у Молдові

«Ця ситуація має два компоненти: я думаю, що весь цей скандал пов'язаний з особистістю Морарь та її роллю у відбілюванні Платона та (генерального прокурора – Александра) Стояногла. Але те, що продовжується зараз, – це атака проти цілого каналу… Це однозначно спроба скористатися цим каналом і домогтися закриття цього каналу. Це вигідно багатьом», – вважає Петру Маковей, виконавчий директор Асоціації незалежної преси.

Політолог Андрій Андрієвський переконаний, що «під ударом опинилися проєвропейські ЗМІ», однак для чинної влади видимих наслідків не буде, оскільки вибори вже завершились, і на цьому тлі падіння довіри до одного телеканалу не буде мати критичних наслідків для Майї Санду.

«По-друге, причина скандалу – В'ячеслав Платон, – продовжує Андрієвський, – і влада навіть може повернути усе на свою користь, демонструючи, що один із бізнесменів з сумнівною репутацією через скандал і дискредитацію правих ЗМІ намагається нашкодити тим, хто бореться з корупцією».

А от колишній суддя ЄСПЛ, політичний експерт Станіслав Павловський зазначає, що оприлюднення деталей скандалу від самого початку є зрежисованою інформаційною атакою проти телеканалу, а не проти самої Морарь.

Генеральна прокуратура Республіки Молдова (фото: laf.md)

«Я особисто вважаю, що хтось вирішив привласнити собі цей канал. Цим все і пояснюється… Зараз складно сказати, кому це вигідно. Думаю, через деякий час ми побачимо, хто одягне «намордник» на цей канал», – прогнозує Павловський.

А от політичний експерт Руслан Шевченко переконаний, що зізнання Морарь, точніше, обставини, які за цим стоять, обернуться для влади Санду проблемами у майбутньому.

«Морарь – людина, яка зробила не просто багато, а дуже багато для приходу Майї Санду до влади. Не в останню чергу завдяки їй, президентка підтримується нині Заходом. Переслідувати її (мова йде про ймовірний шантаж з боку спецслужб – «Главком») – це значить, рубати гілку, на якій сидиш. Для майбутнього Санду подальші зізнання Морарь можуть мати катастрофічні наслідки», – вважає експерт.

Варто зазначити, що всі ці події відбуваються на тлі важливих політичних процесів: чинна влада Майї Санду намагається змінити генерального прокурора Александра Стояногла, який був призначений ще за часів попереднього президента Ігоря Додона. Одними із захисників Стояногла як прокурора виступав телеканал TV8.

Александр Стояногло, генеральний прокурор Республіки Молдова

Раніше, 18 травня 2020 року, Стояногло повідомив, що справа проти Платона, була повністю сфальсифікована. І, відповідно, вирок (суд прийняв рішення засудити Платона до 18 років позбавлення волі) буде переглянутий.

Андрієвський переконаний, що тепер чинній владі буде легше позбутися генерального прокурора, «оскільки його головний захисник – канал ТV8 – виявився дискредитованим і звинувачення, що прокурор пов'язаний з бізнесменом Платоном, отримало ще одне непряме підтвердження».

«У разі зняття з посади Стояногло, мало хто буде заступатися за нього, побоюючись звинувачень у заангажованості Платоном», – переконаний Андрієвський.

Молдовський телеканал TV8 був створений на базі телеканалу TV7 і також після скандалу. У 2013 році TV7 випустив у ефір кінофільм «Придністров’я: російський форпост».

Відзначимо, що власником TV7 був бізнесмен Кирил Лучінський – син другого президент Молдови Петру Лучінського, з яким Морарь також приписують роман.

Щодо особистості В’ячеслава Платона, то і тут ми маємо «український слід». За твердженням молдовських журналістів-розслідувачів, він як юрист мав причетність до спроб банкрутства «Енергоатома». Щоправда, щодо цього епізоду в Україні розслідування не проводилось.

Маріанна Присяжнюк, «Главком»