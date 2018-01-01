Екс-суддя розповів, чому Конституційний суд не може ефективно працювати

Конституційному суду важно працювати в неповному складі, коли з 18 членів є лише 14

У коментарі «Главкому» Микола Козюбра, колишній суддя Конституційного суду, науковець-конституціоналіст пояснив: «Для прийняття рішення КС потрібен кворум – 12 суддів, він є. Інша річ, що потрібно відповідна кількість голосів суддів, аби прийняте рішення було б чинним, а це досить важко». «Якщо взяти до уваги,



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Микола Козюбра

Конституційному суду важно працювати в неповному складі, коли з 18 членів є лише 14

У коментарі «Главкому» Микола Козюбра, колишній суддя Конституційного суду, науковець-конституціоналіст пояснив: «Для прийняття рішення КС потрібен кворум – 12 суддів, він є. Інша річ, що потрібно відповідна кількість голосів суддів, аби прийняте рішення було б чинним, а це досить важко».

«Якщо взяти до уваги, що більшість рішень навіть у повному складі, коли мені доводилось бути суддею КС, так і було, приймались із невеликою перевагою. А перевага має бути мінімум у 10 голосів», - уточнив він.

Нагадаємо, 12 грудня провалилась чергова спроба суддів Конституційного суду обрати собі керівника. До того судді вже намагались це зробити у травні та на початку листопада, але безуспішно. У грудні вибори провести також не вдалося, оскільки навіть не були висунуті кандидатури – нема консенсусної фігури. Чергова спроба обрання голови КС попередньо запланована на січень – очікується, що до того часу дві вільні вакансії в суді за своєю квотою президент таки заповнить і, скоріш за все, саме хтось з цієї пари новачків буде фаворитом у цій боротьбі.

На сьогодні у Конституційному суді працюють 14 з 18 суддів. Недостачу мають поповнити Верховна Рада та президент – кожен з цих владних інститутів має делегувати по два судді.