Ексгубернатору повідомили про підозру



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Колишній голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль

ЗМІ стверджують, що мова йде про колишнього очільника Запорізької ОДА

Національне антикорупційне бюро за погодження Антикорупційної прокуратури повідомило колишньому голові однієї з обласних державних адміністрацій про підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларації. Повідомлення про підозру ексгубернатору направлено поштою, адже після того, як колишній чиновник взнав про виклик до НАБУ, він зник. Про це повідомляє пресслужба бюро.

«9 липня 2019 року детективи Національного бюро за погодженням із прокурорами САП повідомили екс-голові однієї з ОДА про підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 366-1 КК України)», - вказали у НАБУ.

Як повідомляється, слідство встановило, що експосадовець у е-деклараціях за 2016 та 2017 роки не задекларував статки на суму близько 35 млн грн та 8 млн грн відповідно, а декларацію за 2015 рік взагалі не подав.

Серед незадекларованого у 2016-2017 роках майна, як вказано, - нерухомість, авто, доходи, корпоративні права.

«Повідомлення про підозру ексгубернатору направлено поштою через неможливість вручення його особисто - такий порядок передбачений КПК України», - додали у бюро.

«Колишнього посадовця про виклик до Національного бюро детективи повідомили завчасно, він особисто підтвердив намір явитись до НАБУ 9 липня о 14:00. Але цього не сталося. Відтоді екс-посадовець на дзвінки детективів не відповідає. За місцем проживання особа, яка представилася охоронцем, повідомила детективам, що колишнього губернатора немає, отримувати документи ця особа відмовилася. Впродовж перебування детективів поряд із місцем проживання екс-чиновника з кількох автомобілів за ними спостерігали невстановлені особи», - розповіли у НАБУ.

ЗМІ стверджують, що цим колишнім губернатором є ексголова Запорізької ОДА Костянтин Бриль.

Розслідування фактів недекларування Брилем своїх доходів детективи НАБУ почали в січні 2017 року.