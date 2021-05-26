Ексміністр пояснив, чому не можна порівнювати примусову посадку літака в Мінську зі справою «вагнерівців»

Банкова намагається маніпулювати справою «вагнерівців», адже до її зриву причетні перші особи держави

Історію з посадкою літака в Білорусі в новинах часто порівнювали зі справою «вагнерівців». Ексміністр Володимир Омелян в інтерв’ю «Главкому» охарактеризував інцидент з білоруським опозиціонером Романом Протасевичем та «пролив світло» на справу «вагнерівців», порівнявши можливі наслідки.

«Справа «вагнерівців» була міжнародною операцією, метою якої було захоплення міжнародних злочинців, які вбивали людей, щоб потім притягнути їх до суду», – наголосив дипломат.

За словами Омеляна, у випадку з нинішньою ситуацією ми маємо справу з переслідуванням опозиції невизнаним президентом і диктатором. «Ставити під загрозу весь літак задля затримання опозиціонера – це точно перебір. Такі речі Захід толерувати не буде, і я радий, що Україна приєдналася до цієї позиції і ввела санкції», – підкреслив ексміністр.

Дипломат переконаний, що Банкова зараз намагається маніпулювати цим аргументом, говорячи про те, що нас би теж всі осудили по справі «вагнерівців».

«Але реакція була б навпаки протилежною – цій спецоперації аплодував би увесь світ. Бо ці люди були причетними не лише до вбивства українських громадян та знищення рейсу МН-17, а й до злочинів на території Сирії. І своїми ймовірними показами вони вели б прямо до Кремля та до Путіна. Але, на жаль, Банкова цю спецоперацію злила свідомо. А Офіс президента насправді цим коментарем з порівнянням історії з Протасевичем з операцією по «вагнерівцям» фактично визнав, що ця операція таки була, вона є зірвана і до цього причетні перші особи держави», – резюмував Володимир Омелян.

Додамо, що Олександр Лукашенко зробив заяву на тлі затримання засновника телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича. Влада, за його словами, «в зародку придушила хвилю неонацизму».

Нагадаємо, 29 липня 2020 року біля Мінська були затримані 33 члени приватної військової компанії «Вагнер». 12 серпня Офіс генерального прокурора (Україна) звернувся до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про видачу 28 «вагнерівців». Проте 14 серпня стало відомо, що Білорусь віддала Росії 32 із 33 затриманих «вагнерівців».

18 серпня низка українських ЗМІ повідомили що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони готували операцію із затримання «вагнерівців». За версією ЗМІ, вони мали вилетіти з Мінська до Стамбула, але в польоті один із пасажирів повинен був імітувати погіршення здоров'я, через що літак мав здійснити вимушену посадку в Києві, де «вагнерівців» мали затримати.

ЗМІ стверджували, що про операцію було повідомлено президенту Володимиру Зеленському та главі Офісу президента Андрію Єрмаку, після чого внаслідок витоку інформації про неї довідалися білоруські спецслужби. В Офісі президента Зеленського неодноразово заявляли, що спецоперації не було.

Верховна Рада створила нову Тимчасову слідчу комісію. ТСК буде зокрема розслідувати історію з «вагнерівцями»

Читайте також інтерв'ю: Закриття авіасполучення з Білоруссю: які збитки понесе Україна