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    Лукашенко пригрозив Заходу: ми опинилися на передовій «крижаної війни»

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    Лукашенко пригрозив Заходу: ми опинилися на передовій «крижаної війни»
    Фото belta.by

    Лукашенко: «Вистояти може та держава, яка не піддасться гібридному тиску»

    Олександр Лукашенко звернувся до Заходу. Він заявив про початок нової «не холодної, а крижаної війни». Про це він заявив на зустрічі з парламентарями, членами Конституційної комісії та представниками органів державного управління, повідомляє «БелТА».

    Він заявив, що «немає сенсу хитати Білорусь».

    «Ми повинні зберегти свою країну і передати своїм дітям в нормальному стані. Час вибрав нас. Ми опинилися на передовій нової не холодної, вже крижаної війни. І вистояти може та держава, яка не піддасться гібридному тиску», – сказав він.

    Нагадаємо, 23 травня стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

    Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що перебував на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29. При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.

    Після цього міжнародні авіакомпанії почали змінювати маршрути своїх літаків, щоб вони не входили в повітряний простір Білорусі.

    Додамо, що ІКАО скликала засідання через інцидент в Білорусі. Воно відбудеться у четвер, 27 травня.

    Між іншим, 25 травня Білорусь оприлюднила стенограму переговорів диспетчера з пілотом Ryanair, однак через кілька годин сайт було вже заблоковано.

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    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко Роман Протасевич
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    Лукашенко пригрозив Заходу: ми опинилися на передовій «крижаної війни»