Найближчий соратник Колеснікова, який тиснув на НАБУ, уник покарання

Колишній народний депутат Денис Омельянович двічі проходив до парламенту під знаменами Партії регіонів. Після Революції гідності екс«регіонал» знову зайшов до Верховної Ради, але від Опозиційного блоку

В Україні за вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів передбачений штраф від 3,4 тис. до 6,8 тис. грн

Печерський районний суд Києва визнав винним народного депутата VIII сликання від Опозиційного блоку Дениса Омельяновича у вчиненні дій в умовах реального конфлікту інтересів (ч. 2 ст. 172-7 КУпАП), але звільнив від штрафу у зв`язку з закінченням терміну притягнення до адміністративної відповідальності.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 28 грудня.

Наприкінці березня 2019 року тодішній обранець звернувся до Національного антикорупційного бюро України із депутатським зверненням в особистих інтересах, у якому просив невідкладно надати йому відомості про правові підстави здійснення детективами НАБУ стосовно нього слідчих дій. Також політик просив здійснити перевірку вказаних у депутатському зверненні фактів та вжити заходів, згідно з чинним законодавством.

Своїми діями екснардеп порушив статтю 28 Закону України «Про запобігання корупції».

Суд неодноразово викликав правопорушника, однак той жодного разу не з`явився на розгляд справи. Під час вивчення матеріалів справи суд припустив, що Омельянович нині може мешкати в окупованому Донецьку (саме таку адресу реєстрації вказав політик на момент обрання народним депутатом у листопаді 2014 року - «Главком»).

У підсумку суд дійшов висновків, що протокол про адміністративне правопорушення щодо екснардепа складений 13 червня 2019 року, а тому термін притягнення його до адміністративної відповідальності закінчився 13 грудня 2019 року. Таким чином, провадження у цій справі підлягає закриттю.

Додамо, що в Україні за вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів передбачений штраф від 3,4 тис. грн до 6,8 тис. грн.

Як повідомляли ЗМІ, Національне антикорупційне бюро розслідувало можливе декларування недостовірних даних (ст. 366-1 ККУ) депутатом Верховної Ради VIII скликання Денисом Омельяновичем. Згідно з фабулою справи, Омелянович за 2015 рік не задекларував відомості про 19 земельних ділянок та квартиру, які належали йому на праві власності, а також відомості про квартиру і земельну ділянку, що належали його дружині.

Довідково. Денис Омельянович обирався народним депутатом VI і VII скликань від Партії регіонів. До потрапляння в парламент був помічником нардепа від Партії регіонів Бориса Колеснікова.