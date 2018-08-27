Експерт-міжнародник розказав, чому нафтові санкції США проти Ірану невідворотні



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Причиною напруження ситуації стали звинувачення США щодо підтримки Іраном «Хезболла» в Лівані, адміністрації Хаді в Ємені, Асада в Сирії

Нафтові санкції проти Ірану США введуть невідворотно. Адже Іран, на відміну від лідера Північної Кореї, не хоче розмовляти із Дональдом Трампом. Такі думки висловив експерт-міжнародник Анатолій Максимов під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

За словами експерта-міжнародника, Іран намагається себе позиціонувати як ядерна держава. У них є потужності для ядерної зброї, але вони менш розвинуті, аніж в Північній Кореї. У КНДР вже є повний цикл виготовлення ядерної зброї, А Іран тільки вчиться в КНДР. Там є співпраця, але повного циклу в Ірані ще немає. Хоча у них є центрифуги для збагачення урану.

«Іран не розвивав свою ядерний потенціал через підписану у 2015 році ядерну угоду. Збагачений уран було вивезено з країни, реактори, центрифуги було зупинено. Іран був звільнений від санкцій. Країна почала розвиватися вільно. Остання доповідь МАГАТЕ підтвердила, що Іран виконував всі положення угоди», - говорить Максимов.

На його думку, причиною напруження ситуації стали звинувачення США щодо підтримки Іраном «Хезболла» в Лівані, адміністрацію Хаді в Ємені, Асада в Сирії. Дональд Трамп вийшов з угоди навесні, незважаючи на те, що Іран виконував всі свої зобов’язання по угоді. Як наслідок такого протистояння між Іраном та США будуть нові нафтові санкції у листопаді 2018 року.

«Нафтові санкції проти Ірану неминучі. Іран не хоче розмовляти із США. Якщо лідер Північної Кореї йшов на контакт з Трампом, то в Ірані інша ситуація. Іран готовий до ізоляції, а очільник Північної Кореї мав бажання вийти з неї», - говорить Максимов.

Іранську нафту купує Китай, Індія, Японія, Південна Корея, Іспанія та Італія. Замінити іранську нафту може Саудівська Аравія, країни Африки.

Введення санкцій призведе до погіршення економічної ситуації в Ірані. Окрім того постраждають економіки Іраку та Афганістану, адже мешканці цих країн приїздять до Ірану на заробітки.

«З досвіду попередніх нафтових санкцій, будуть створені обхідні шляхи постачання нафти. Оскільки в Ірані гостро стоїть проблема з медикаментами, то ймовірно можуть бути обміни – ліки на нафту. Як розвиватиметься ситуація тане зрозуміло вже восени», - продовжує Максимов.

Введенні санкції також призведуть до гуртування іранців навколо свого духовного лідера. Революції не буде, будуть незначні мітинги, але поява лідера протестів малоймовірно. Всіх інакомислячих в Ірані переслідують.

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