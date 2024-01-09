9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні не можна робити справи нашвидкуруч
9 січня відзначається Міжнародний день хореографа та День словесника. Віряни вшановують пам’ять преподобного Євстратія.
Міжнародний день хореографа
9 січня щороку у всьому світі відзначають Міжнародний день хореографа. Цей день присвячено тим людям, які дбайливо зберігають і примножують техніку й пластику танцювального мистецтва, навчають йому майбутніх виконавців.
Термін «хореографія» з’явився у 18 столітті, грецького походження і перекладається як «запис танцю, хороводу», є мистецтвом твору та сценічної постановки танцю. Під хореографією сьогодні загалом розуміється все танцювальне мистецтво, яке сприймається як сукупність двох сфер: мистецтва балету та мистецтва танцю.
Хореографи займаються постановкою танцю окремого виконавця чи групи. Саме від них залежить, як буде розказана історія. Хореографи часто поєднують в своїй роботі творчий підхід та спортивну завзятість.
Вважається, що ця професія, незважаючи на зародження танцювального мистецтва ще в Стародавньому Світі, з'явилася в 12 столітті, коли виникла потреба в навчанні танцю придворних дам і кавалерів.
День словесника
День словесного ботаніка або День словесника (Word Nerd Day) відзначають 9 січня щорічно. Цей день є особливою подією для любителів сили мови та шанувальників слова. Цей день присвячений тим, хто знаходить радість у словах, їх значеннях і багатому мовному полотні.
Походження Дня словесника загадкове, а перше відоме святкування відбулося у 2014 році. Відтоді цей день став святом для всіх, хто любить слова, незалежно від того, чи це шанувальники кросвордів або фанати ігор зі словами.
Люди спілкуються один з одним з найдавніших часів, але наша мова з часом зазнала значних змін. Від базового словника наших предків до складних систем, якими ми користуємося сьогодні, слова відігравали вирішальну роль у нашому прогресі та успіху. У середньовіччі грамотність була розкішшю, і більшість людей насолоджувалися словами через усні розповіді. Лише в середині 18 століття читання і письмо стали більш доступними, що призвело до створення повних словників.
Яке сьогодні релігійне свято
9 січня в церковному календарі – День пам’яті преподобного Євстратія. Він постраждав за свою віру у Христа в Вірменії, коли правління було в руках імператора Діоклетіана, відомого своїми гоніннями за християнами.
Спочатку за віру постраждав священник Аравійської церкви мученик Авксентій. Коли його страждання і стійкість побачив Євстратій, який на той час був мером міста Саталіона, то вирішив признатися, що теж давно таємно сповідує християнство. За це його спочатку жорстоко побили, а потім спалили. Святого ж Авксентія спочатку тримали у в’язниці, морили голодом, а потім обезголовили.
Євстратій відзначався аскетичним образом життя, а також, за переказами, отримав від Бога дар прозорливості і зцілення. Так, він молитвою воскресив немовля та зцілив глухоніму дитину. Чодотворець прожив 95 років, із яких 75 провів у чернецтві.
Що не можна робити цього дня
- Не можна сваритися, лихословити та лаятися.
- Не варто відпочивати, лінуватися та розважатися.
- Не можна робити справи нашвидкуруч.
Народні прикмети
- Якщо на деревах сидить багато воронів, то вдарять сильні морози.
- Ясна погода до врожайного року.
- Дощовий день до теплої весни.
- Якщо йде сніг, то березень буде холодним.
Пам’ятні події 9 січня
- 1349 – під час погромів у Базелі (Швейцарія) близько 700 євреїв спалені заживо у своїх оселях – місцеве населення вирішило, що саме євреї винні в епідемії бубонної чуми.
- 1431 – в Руані почався судовий процес над Жанною д'Арк під головуванням єпископа Кошона.
- 1449 – перша письмова згадка про лотерею, що була організована в Мілані для фінансування війни проти Венеції.
- 1599 – у Масселбурзі (Шотландія) створена найдавніша з офіційно зареєстрованих масонських лож.
- 1648 – Богдана Хмельницького обрано гетьманом Запорізької Січі.
- 1792 – Підписано Ясський мирний договір, що завершив російсько-турецьку війну 1787-1792; Російська імперія приєднала землі між Південним Бугом і Дністром та Кубань.
- 1905 – 9 січня за старим стилем у Санкт-Петербурзі влада жорстоко розігнала мирну демонстрацію, учасники якої мали на меті вручити цареві «Петицію робітників і жителів Петербурга для подання Миколі II». Розстріл велелюдного мітингу, який отримав назву «кривава неділя», став одним із поштовхів до революції 1905 року.
- 1916 – поразкою Антанти завершилася спроба захопити протоки Дарданелли та Босфор під час Першої світової війни.
- 1923 – іспанський винахідник Хуан де ля Сієрва здійснив перший політ на винайденому ним автожирі.
- 1923 – оголошено дефолт Німеччини через невиконання нею зобов'язань щодо репарацій за Версальським договором; два дні потому Франція та Бельгія окупували Рур.
- 1927 – у кінотеатрі Монреаля через паніку, викликану невеликим вибухом кінокамери, загинуло 78 людей, з них 77 – діти молодші 18 років.
- 1951 – у Нью-Йорку відбулось офіційне відкриття штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй.
- 1959 – на Кіровоградщині розпочались арешти членів підпільної організації «Об'єднання», створеної в м. Інта в Комі АРСР у 1956 р. молодими українськими політв'язнями, які вже могли виходити за межі концтаборів або перебували на вільному поселенні.
- 1972 – у гавані Гонконгу загорівся і затонув океанський лайнер «Королева Єлизавета», на той час найбільший у світі пасажирський корабель.
- 1992 – Ґвінея, Венесуела і Чилі визнали незалежність України.
- 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з КНДР.
- 2005 – на президентських виборах у Палестинській автономії переміг колишній прем'єр-міністр Палестини Махмуд Аббас, який замінив покійного Ясіра Арафата.
- 2007 – CEO Apple Стів Джобс представив перший iPhone.
- 2021 – авіакатастрофа пасажирського літака Boeing 737 в Індонезії.
Іменини
День ангела сьогодні святкують Захар, Павло, Петро, Пилип, Антоніна.
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