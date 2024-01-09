9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна робити справи нашвидкуруч

9 січня відзначається Міжнародний день хореографа та День словесника. Віряни вшановують пам’ять преподобного Євстратія.

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Міжнародний день хореографа

9 січня щороку у всьому світі відзначають Міжнародний день хореографа. Цей день присвячено тим людям, які дбайливо зберігають і примножують техніку й пластику танцювального мистецтва, навчають йому майбутніх виконавців.

Термін «хореографія» з’явився у 18 столітті, грецького походження і перекладається як «запис танцю, хороводу», є мистецтвом твору та сценічної постановки танцю. Під хореографією сьогодні загалом розуміється все танцювальне мистецтво, яке сприймається як сукупність двох сфер: мистецтва балету та мистецтва танцю.

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Хореографи займаються постановкою танцю окремого виконавця чи групи. Саме від них залежить, як буде розказана історія. Хореографи часто поєднують в своїй роботі творчий підхід та спортивну завзятість.

Вважається, що ця професія, незважаючи на зародження танцювального мистецтва ще в Стародавньому Світі, з'явилася в 12 столітті, коли виникла потреба в навчанні танцю придворних дам і кавалерів.

День словесника

День словесного ботаніка або День словесника (Word Nerd Day) відзначають 9 січня щорічно. Цей день є особливою подією для любителів сили мови та шанувальників слова. Цей день присвячений тим, хто знаходить радість у словах, їх значеннях і багатому мовному полотні.

Походження Дня словесника загадкове, а перше відоме святкування відбулося у 2014 році. Відтоді цей день став святом для всіх, хто любить слова, незалежно від того, чи це шанувальники кросвордів або фанати ігор зі словами.

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Люди спілкуються один з одним з найдавніших часів, але наша мова з часом зазнала значних змін. Від базового словника наших предків до складних систем, якими ми користуємося сьогодні, слова відігравали вирішальну роль у нашому прогресі та успіху. У середньовіччі грамотність була розкішшю, і більшість людей насолоджувалися словами через усні розповіді. Лише в середині 18 століття читання і письмо стали більш доступними, що призвело до створення повних словників.

Яке сьогодні релігійне свято

9 січня в церковному календарі – День пам’яті преподобного Євстратія. Він постраждав за свою віру у Христа в Вірменії, коли правління було в руках імператора Діоклетіана, відомого своїми гоніннями за християнами.

Спочатку за віру постраждав священник Аравійської церкви мученик Авксентій. Коли його страждання і стійкість побачив Євстратій, який на той час був мером міста Саталіона, то вирішив признатися, що теж давно таємно сповідує християнство. За це його спочатку жорстоко побили, а потім спалили. Святого ж Авксентія спочатку тримали у в’язниці, морили голодом, а потім обезголовили.

Євстратій відзначався аскетичним образом життя, а також, за переказами, отримав від Бога дар прозорливості і зцілення. Так, він молитвою воскресив немовля та зцілив глухоніму дитину. Чодотворець прожив 95 років, із яких 75 провів у чернецтві.

Що не можна робити цього дня

Не можна сваритися, лихословити та лаятися.

Не варто відпочивати, лінуватися та розважатися.

Не можна робити справи нашвидкуруч.

Народні прикмети

Якщо на деревах сидить багато воронів, то вдарять сильні морози.

Ясна погода до врожайного року.

Дощовий день до теплої весни.

Якщо йде сніг, то березень буде холодним.

Пам’ятні події 9 січня

1349 – під час погромів у Базелі (Швейцарія) близько 700 євреїв спалені заживо у своїх оселях – місцеве населення вирішило, що саме євреї винні в епідемії бубонної чуми.

1431 – в Руані почався судовий процес над Жанною д'Арк під головуванням єпископа Кошона.

1449 – перша письмова згадка про лотерею, що була організована в Мілані для фінансування війни проти Венеції.

1599 – у Масселбурзі (Шотландія) створена найдавніша з офіційно зареєстрованих масонських лож.

1648 – Богдана Хмельницького обрано гетьманом Запорізької Січі.

1792 – Підписано Ясський мирний договір, що завершив російсько-турецьку війну 1787-1792; Російська імперія приєднала землі між Південним Бугом і Дністром та Кубань.

1905 – 9 січня за старим стилем у Санкт-Петербурзі влада жорстоко розігнала мирну демонстрацію, учасники якої мали на меті вручити цареві «Петицію робітників і жителів Петербурга для подання Миколі II». Розстріл велелюдного мітингу, який отримав назву «кривава неділя», став одним із поштовхів до революції 1905 року.

1916 – поразкою Антанти завершилася спроба захопити протоки Дарданелли та Босфор під час Першої світової війни.

1923 – іспанський винахідник Хуан де ля Сієрва здійснив перший політ на винайденому ним автожирі.

1923 – оголошено дефолт Німеччини через невиконання нею зобов'язань щодо репарацій за Версальським договором; два дні потому Франція та Бельгія окупували Рур.

1927 – у кінотеатрі Монреаля через паніку, викликану невеликим вибухом кінокамери, загинуло 78 людей, з них 77 – діти молодші 18 років.

1951 – у Нью-Йорку відбулось офіційне відкриття штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй.

1959 – на Кіровоградщині розпочались арешти членів підпільної організації «Об'єднання», створеної в м. Інта в Комі АРСР у 1956 р. молодими українськими політв'язнями, які вже могли виходити за межі концтаборів або перебували на вільному поселенні.

1972 – у гавані Гонконгу загорівся і затонув океанський лайнер «Королева Єлизавета», на той час найбільший у світі пасажирський корабель.

1992 – Ґвінея, Венесуела і Чилі визнали незалежність України.

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з КНДР.

2005 – на президентських виборах у Палестинській автономії переміг колишній прем'єр-міністр Палестини Махмуд Аббас, який замінив покійного Ясіра Арафата.

2007 – CEO Apple Стів Джобс представив перший iPhone.

2021 – авіакатастрофа пасажирського літака Boeing 737 в Індонезії.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Захар, Павло, Петро, Пилип, Антоніна.