10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто розповідати про свої проблеми

10 січня відзначається Всесвітній день метро та День чорного шоколаду. Віряни вшановують пам’ять святителя Григорія Ніського.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Всесвітній день метро

10 січня відзначається Всесвітній день метро. У цей день у 1863 році в Лондоні було відкрито першу лінію метрополітену довжиною шість кілометрів. Для XIX століття це була резонансна подія, адже в більшості країн світу основний транспортом залишався кінний.

Першою в світі міською підземкою стало Лондонське метро, збудоване за проектом Чарльза Пірсона. Лінія складалася з семи станцій. Спершу потяги метро пересувалися за допомогою паровозів – на паровій тязі. Але вже в 1890 році в Лондоні відкрили першу лінію на електричній тязі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У наш час метрополітен має важливе значення для міської інфраструктури, адже завдяки його потужностям можна перевозити велику кількість пасажирів. Метро доступне за будь-яких погодних умов, воно безпечне і швидке.

День чорного шоколаду

Чорний шоколад – улюблений смаколик мільйонів людей у цілому світі. Він не лише смачний, а й корисний. Дієтологи радять споживати його навіть тим, хто на дієті (щоправда, 1 – 2 кубики). Шоколад позитивно впливає на мозок та серце й дарує відчуття щастя.

Чорний шоколад,на відміну від молочного, вирізняється тим, що зазвичай містить від 56 до 90 відсотків тертого какао. Тому він містить значно більше теоброміну – алкалоїду, дія якого подібна до кофеїну, хоча слабша за нього. Високий вміст какао робить смак чорного шоколаду глибоким і менш солодким, з трохи сухою або розсипчастою текстурою.

Яке сьогодні релігійне свято

10 січня в церковному календарі – День святителя Григорія Ніського. Він народився у християнській родині: його братом був Василь Великий, а сестрою – преподобна Макріна. Згодом він одружився, але рання смерть обраниці кардинально змінила світогляд Григорія. Він пішов у монастир, яким керував його брат.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згодом імператор Валент звинуватив святого, що той надмірно витрачає церковні гроші та хотів заарештувати Григорія. Йому вдалося втекти з-під варти, але святому довелось три роки переховуватись у мандрах.

Протягом життя Григорій написав багато праць. Його вважають одним з найглибших філософів серед святих отців.

Що не можна робити цього дня

Не можна лихословити, погано про інших думати.

Краще не загадувати на майбутнє.

Не варто скаржитися на здоров'я.

Не можна жалітися на долю і розповідати про свої проблеми.

Народні прикмети

Якщо цього дня ясна погода, то літо буде спекотним та сухим.

Іній на деревах – чекайте на холодне літо.

Якщо іній лежить на скиртах і стогах, то буде дощове літо.

Йде сухий сніг – до посушливої літньої погоди, мокрий – до дощів.

Ясне і безхмарне небо – весна буде ранньою.

Пам’ятні події 10 січня

49 до н. е. – Гай Юлій Цезар перетнув річку Рубікон і розпочав похід на Рим. Його виступ став початком громадянської війни, в якій загинула Римська республіка. Вислів «перейти Рубікон» відтоді став крилатим.

1569 – у Любліні розпочався сейм, присвячений питанням унії польської та литовської держав. Через пів року сейм закінчився підписанням унії та утворенням Речі Посполитої.

1863 – у Лондоні відкрилась перша міська підземна залізниця – метро. На лінії, довжиною 4 милі, було 7 станцій.

1867 – в Японії Токуґава Йосінобу став 15-м сьоґуном сьоґунату Едо.

1901 – з відкриття нафтової вишки в Бюмоні (Техас) почався техаський нафтовий бум. Це була перша нафта, виявлена у США.

1914 – у Чукотському морі затонула розчавлена льодом бригантина «Карлук».

1920 – набрав чинності Версальський договір та, зокрема, Угода (статут) Ліги Націй.

1942 – компанія Ford Motor Company почала виробництво автомобілів моделі Jeep.

1946 – у Лондоні у Центральному залі Вестмінстера відбулось перше засідання Генеральної Асамблеї ООН, в якому взяли участь представники 51 країни.

1962 – сталася найбільша в історії лавин катастрофа: обвал із Невадо-Уаскаран (Перу).

1972 – трамвайна аварія у Львові, в результаті якої загинуло 26 осіб.

1975 – на радянському ТБ записана перша передача «Що? Де? Коли?».

1992 – в Україні введено в обіг карбованець як купон Національного банку України.

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Бразилією, Чилі та Великою Британією.

1994 – у Брюсселі на зустрічі представників країн-членів НАТО прийнято проєкт програми «Партнерство заради миру», до якої у 1998 році приєдналася Україна.

2003 – Північна Корея заявила про вихід із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Анатолій, Григорій, Макар, Павло, Петро, Арсенія.