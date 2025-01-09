У Байдена народився правнук, нафтобаза в Енгельсі продовжує палати: головне за ніч

Спецпредставник Трампа хоче вирішити питання війни в Україні протягом 100 днів після інавгурації, у президента США народився правнук, припинення транзиту газу через Україну – одна з найдорожчих поразок РФ, нафтобаза в Енгельсі внаслідок удару дронів ЗСУ палає майже добу, у США чоловік намагався проникнути до Капітолія з мачете та трьома ножами. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 9 січня, щоб ви були в курсі подій:

Спецпредставник Трампа хоче вирішити питання війни в Україні протягом 100 днів після інавгурації

Кіт Келлог, якого обраний президент США Дональд Трамп вирішив призначити спеціальним посланцем щодо України, прагне знайти рішення щодо війни протягом 100 днів від моменту інавгурації 20 січня. Про це він заявив в етері Fox News.

Спецпосланець підкреслив, Трамп хоче покласти край війні «якомога швидше».

«Людям потрібно розуміти: він не намагається щось дати Путіну чи росіянам, а насправді намагається зберегти Україну та її суверенітет. І він переконається, що це справедливо й чесно», – заявив політик.

На думку Келлога, «найбільшою помилкою» чинного президента Джо Байдена була відмова говорити з лідером РФ Володимиром Путіним, а от Трамп готовий це зробити.

Тож спецпосланець сподівається знайти рішення щодо війни «в найближчій перспективі».

«Я хотів би поставити ціль на особистому рівні та професійному рівні. Я би сказав, встановимо 100 днів», – заявив посадовець.

Нафтобаза в Енгельсі внаслідок удару дронів ЗСУ палає майже добу

На нафтобазі «Росрезерву» у місті Енгельс у Саратовській області Росії, яку вранці 8 січня атакували українські дрони, ще досі триває пожежа. Місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації.

Як заявив раніше губернатор регіону Роман Бусаргін, загинули двоє співробітників пожежної служби МНС Росії, один пожежник поранений. Перед цим Бусаргін писав, що постраждалих немає і що «сил і засобів для локалізації пожежі достатньо».

За твердженнями губернатора, безпілотники нібито були збиті силами ППО, проте «є влучання уламків у промисловий об’єкт в Енгельсі». У мережі з’явилися фото і відео пожежі.

У президента США народився правнук

Президент Джо Байден та перша леді Джилл Байден повідомили, що стали прабабусею та прадідусем. Це сталося 8 січня, після того, як їхня старша онука Наомі Байден народила первістка в лікарні Лос-Анджелеса. Про це пише People.

Незабаром після того, як президент Байден повідомив журналістам, що офіційно став прадідусем 10-фунтового хлопчика (близько 4,7 кг), перша леді поділилася фотографією наймолодшого члена родини в Instagram.

Вона також розкрила ім’я, яке Наомі та її чоловік Пітер Ніл обрали для свого сина – Вільям Бреннон Ніл IV.

Президент і перша леді провели близько 40 хвилин у медичному центрі Cedars-Sinai, щоб побачити Наомі та її новонародженого.

Білий дім: Припинення транзиту газу через Україну – одна з найдорожчих поразок РФ

Білий дім назвав однією з «найдорожчих поразок» Москви рішення України припинити транзит російського газу та запевнив союзників, що США працюють над збільшенням постачань енергоресурсів до Європи. Про це заявив на брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі..

«Це вочевидь повністю позбавить Росію близько $6,5 млрд щорічного доходу, отриманого від продажу газу Європі. Це одна з найбільших і найдорожчих поразок для Москви. Звісно, ми вітаємо рішення України та її рішучість», – сказав представник Білого дому.

Він нагадав, що 25 років тому, коли Путін прийшов до влади, через Україну до Європи транспортувалося понад 130 мільярдів кубометрів газу, а «сьогодні – це нуль».

У США чоловік намагався проникнути до Капітолія з мачете та трьома ножами

Поліція затримала чоловіка, який намагався проникнути до Капітолія США, маючи при собі мачете та три ножі. Це сталося, коли труна з тілом колишнього президента Джиммі Картера перебувала у Капітолії, де проходить церемонія прощання до завтрашнього державного похорону.

Як зазначила поліція Капітолію, інцидент стався після 14:00 за місцевим часом (19:00 GMT), за кілька годин до візиту новообраного президента США Дональда Трампа до каплиці з труною Картера.

Охоронці помітили мачете, коли рюкзак чоловіка проходив через рентгенівську перевірку на пункті контролю безпеки. Підозрюваного заарештували, а зброю вилучили.

Під час подальшого обшуку рюкзака було знайдено ще три ножі.

У результаті інциденту перевірки безпеки на північному боці центру для відвідувачів Капітолію були тимчасово призупинені для проведення розслідування.

За попередньою інформацією поліції, чоловіку висунуть низку звинувачень за носіння небезпечної зброї.

Румунія призначила дату повторних президентських виборів

У середу, 8 січня, урядова коаліція Румунії ухвалила рішення про проведення повторних президентських виборів.

Перший тур голосування відбудеться 4 травня, а другий – 18 травня.

«Рішення враховує необхідність проведення першого туру виборів одночасно з частковими виборами в деяких повітах (вибори мерів у 13 муніципалітетах, мерії Буштені, мерії Залеу та ради округу Біхор) і необхідність, щоб дати виборів не збігалися зі святами Великодня та Флорії», – йдеться у повідомленні.

Коаліція підтвердила, що Крін Антонеску залишиться її кандидатом на президентських виборах. Також було вирішено, що до 27 січня державний бюджет буде представлено на розгляд коаліції, а парламент ухвалить його в перший тиждень лютого.