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Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 10 січня

Ірина Бура
glavcom.ua
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Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 10 січня
Прогноз погоди на 10 січня
фото: glavcom.ua

Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями

У п′ятницю, 10 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, подекуди дощ з мокрим снігом. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У західних, вдень і в північних, Вінницькій та Черкаській областях дощ, на заході країни з мокрим снігом, на Закарпатті та в Карпатах значні опади; на решті території без істотних опадів.

Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Прогноз погоди на 10 січня
Прогноз погоди на 10 січня
фото: Укргідрометцентр

Температура вночі від 1-6° тепла, на північному сході країни місцями 0-2° морозу, вдень у західних та північних областях 4-9° тепла, на решті території 8-13°. У Криму вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°.

На Київщині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень дощ.

Вітер південний , 7-12 м/с.

Температура вночі від 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла.

У Києві вночі 2-4° тепла, вдень 7-9° тепла.

Теги: Київ Укргідрометцентр Київщина Україна погода

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