Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Дружина українського футболіста померла у 34 роки від раку

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Дружина українського футболіста померла у 34 роки від раку
Влітку сім'я святкувала п'ять років шлюбу
фото із соцмережі Романа Гончаренка

Роман Гончаренко залишився з маленьким сином Даміром, якому 11 березня буде чотири роки

У сім'ї захисника рівненського «Вереса» сталася велика трагедія – перестало битися серце у 34-річної дружини Романа Гончаренка – Тетяни. У гравця залишився маленький син. 

У себе в Instagram переможець чемпіонату Черкаської області й віцечемпіон Першої ліги опублікував короткий сторіс, де повідомив про трагедію.

«Не можу в це повірити. Болить. Дуже болить. Танюшка моя. Ти так любила життя. Скільки в нас було планів і в одну мить... Не вірю! Біль назавжди», – написав Гончаренко.

Влітку сім'я святкувала п'ять років шлюбу. Роман залишився з маленьким сином Даміром, якому 11 березня буде чотири роки.

Влітку 2023 року на своїй сторінці в інстаграмі Тетяна повідомила, що лікарі виявили у неї рак молочної залози. Вона сама виявила ущільнення у грудях. Обстеження у мамолога, включно з УЗД, мамографією та біопсією, підтвердили, що пухлина була злоякісною.

Прощання відбудеться 10.01 у Полтаві у морзі обласної лікарні об 11:00.

Дружина українського футболіста померла у 34 роки від раку фото 1

Нагадаємо, півзахисник «Ройтлінгена», клуба Оберліги Баден-Вюртемберг (п'ята німецька ліга), Лука Майкснер помер у віці 22 років. Як повідомляють німецькі ЗМІ, футболіста знайшли мертвим у власному ліжку напередодні новорічних свят.

А  4 січня раптово помер колишній воротар та тренер юнацької збірної України з футболу Олександр Гуменюк. Йому було 48 років. 

Читайте також:

Теги: трагедія НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть тренер рак Роман Гончаренко онкологія роман соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Динамо» програло «Реал Сосьєдаду» й достроково вилетіло з Ліги Європи
«Динамо» програло «Реал Сосьєдаду» й достроково вилетіло з Ліги Європи
13 грудня, 2024, 00:07
Україна потрапила до другого кошика для жеребкування відбору чемпіонату світу
Жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу: Україна сьогодні дізнається суперників
13 грудня, 2024, 09:01
Глава Міноборони підкреслив, що у сфері кібербезпеки Україна прагне максимально перейняти досвід США у протидії цифровим загрозам
Україна та США домовилися про поглиблення співпраці у сфері кібербезпеки
15 грудня, 2024, 00:32
Пропозицію щодо запрошення Малюка та Хоменка у Раду вніс народний депутат Роман Костенко
Рада викликає голову СБУ та першого заступника Генпрокурора на засідання
17 грудня, 2024, 13:34
Під керівництвом Осаму Сузукі рівень продажів Suzuki зріс вдесятеро
В Японії помер легендарний топменеджер Suzuki Motor
27 грудня, 2024, 17:02
Унаслідок аварії загинули 68 чоловіків та три жінки
В Ефіопії сталася смертельна ДТП: щонайменше 71 людина загинула
31 грудня, 2024, 06:50
Більшість громадян знає, що військових з підрозділу «Шторм» відправили на російсько-українську війну
«Священні навчання»: що в КНДР кажуть родинам загиблих на Курщині вояків
5 сiчня, 20:59
The Wall Street Journal: Висловлювання Ілона Маска в соцмережі X про політику Євросоюзу доводять об'єднання до «дипломатичного головного болю»
Франція закликала Єврокомісію до жорстких дій проти Ілона Маска
8 сiчня, 13:11
З’їжджаючи з гори на лижах, хлопчик впав та отримав важку травму голови
На Львівщині під час катання на лижах загинула дитина
8 сiчня, 16:59

Суспільство

Дружина українського футболіста померла у 34 роки від раку
Дружина українського футболіста померла у 34 роки від раку
Верховна Рада зменшить штрафи за неоновлення даних? Схвалено законопроєкт
Верховна Рада зменшить штрафи за неоновлення даних? Схвалено законопроєкт
Звернення громадськості щодо Національного військового меморіального кладовища
Звернення громадськості щодо Національного військового меморіального кладовища
Початок повномасштабного вторгнення РФ зустрів на передовій. Згадаймо Тараса Сабадаша
Початок повномасштабного вторгнення РФ зустрів на передовій. Згадаймо Тараса Сабадаша
Чоловік, який скупляє конфісковані годинники Медведчука, пояснив навіщо вони йому
Чоловік, який скупляє конфісковані годинники Медведчука, пояснив навіщо вони йому
Білоруський інформаційний центр поновлює роботу в Україні
Білоруський інформаційний центр поновлює роботу в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
242K
У Сі Цзіньпіна з'явився новий ворог, який насмілився критикувати економіку Китаю – WSJ
142K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 січня: ситуація на фронті
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 січня 2025
41K
Де лежить готівка, знайдена у квартирі Крупи? АРМА б'є на сполох
24K
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22K
Українці масово змінюють мобільних операторів: названо антилідера

Новини

10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Місцями мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 9 січня
Вчора, 06:00
У Байдена народився правнук, нафтобаза в Енгельсі продовжує палати: головне за ніч
Вчора, 05:47
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 січня
8 сiчня, 06:05
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 сiчня, 00:06

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua