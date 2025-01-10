Дружина українського футболіста померла у 34 роки від раку

Роман Гончаренко залишився з маленьким сином Даміром, якому 11 березня буде чотири роки

У сім'ї захисника рівненського «Вереса» сталася велика трагедія – перестало битися серце у 34-річної дружини Романа Гончаренка – Тетяни. У гравця залишився маленький син.

У себе в Instagram переможець чемпіонату Черкаської області й віцечемпіон Першої ліги опублікував короткий сторіс, де повідомив про трагедію.

«Не можу в це повірити. Болить. Дуже болить. Танюшка моя. Ти так любила життя. Скільки в нас було планів і в одну мить... Не вірю! Біль назавжди», – написав Гончаренко.

Влітку сім'я святкувала п'ять років шлюбу. Роман залишився з маленьким сином Даміром, якому 11 березня буде чотири роки.

Влітку 2023 року на своїй сторінці в інстаграмі Тетяна повідомила, що лікарі виявили у неї рак молочної залози. Вона сама виявила ущільнення у грудях. Обстеження у мамолога, включно з УЗД, мамографією та біопсією, підтвердили, що пухлина була злоякісною.

Прощання відбудеться 10.01 у Полтаві у морзі обласної лікарні об 11:00.

Нагадаємо, півзахисник «Ройтлінгена», клуба Оберліги Баден-Вюртемберг (п'ята німецька ліга), Лука Майкснер помер у віці 22 років. Як повідомляють німецькі ЗМІ, футболіста знайшли мертвим у власному ліжку напередодні новорічних свят.

А 4 січня раптово помер колишній воротар та тренер юнацької збірної України з футболу Олександр Гуменюк. Йому було 48 років.