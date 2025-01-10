Зеленський розказав, що вирішив «Рамштайн», у Києві уламки БпЛА влучили у багатоповерхівку: головне за ніч

У Києві уламки БпЛА влучили у багатоповерхівку, Зеленський розказав, що вирішив «Рамштайн», відправка міжнародного контингенту в Україну, посилення ППО, Норвегія виділить Україні найбільшу у своїй історії військову допомогу. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 10 січня, щоб ви були в курсі подій:

У Києві уламки БпЛА влучили у багатоповерхівку

У Соломʼянському районі зафіксовано влучання уламків ворожого БпЛА у багатоповерхівку. Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Пошкоджено вікна, 6 авто. На місці працюють служби», – йдеться у повідомленні.

За словами Ткаченка, обійшлося без постраждалих.

«Дуже хороший результат». Зеленський розказав, що вирішив «Рамштайн»

Під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 9 січня Україна досягнула домовленостей про додаткові пакети підтримки на $2 млрд. Про це Володимир Зеленський сказав журналістам в Італії.

«Хочу подякувати усім партнерам, всім міністрам оборони – це 50 країн плюс. У нас сьогодні була дуже хороша зустріч і дуже хороший результат. Додаткові пакети на $2 млрд щодо підтримки України, плюс, що дуже важливо, вісім коаліцій спроможностей. Це вже на папері. 34 країни вже підтримують ці стратегічні коаліції», – зазначив він.

Глава держави також повідомив, що під час засідання питання, чи буде продовжено формат «Рамштайн», не порушувалося.

«Тому що всі розуміють, що наступна зустріч у лютому, всі про це вже домовилися. Для нас важливий цей майданчик, на якому зустрічається така велика кількість країн. Важливо, щоб він продовжив свою роботу», – наголосив глава держави.

Посилення ППО. Зеленський повідомив про «достатньо серйозні» домовленості

Президент України Володимир Зеленский дав коментар за підсумками засідання «Рамштайну». Зокрема, він розповів, чи надійдуть в Україну обіцяні партнерами системи ППО.

«Гарантовано, що 19 додаткових систем буде. Ви правильно сказали, чи гарантовано, що вони доїдуть? У нас є підтвердження, є підтримка. Є ще не всі 19 систем, скажу відверто, але є достатньо серйозна кількість систем, які прогарантували партнери», – сказав Зеленський.

За його словами, Україна та партнери зараз працюють, щоб системи швидше доїхали.

Відправка міжнародного контингенту в Україну. Зеленський каже про «серйозні рішення»

Президент України Володимир Зеленский дав коментар за підсумками засідання «Рамштайну». Зокрема, про відправку міжнародного військового контингенту в Україну і «позитивний відгук» Британії у цьому питанні.

Президент зауважив, що ініціатива щодо контингенту миротворців може стати частиною гарантій безпеки для України.

«Безумовно одним контингентом деяких країн не обійдеться. Цього недостатньо», – зазначив він.

Зеленський додав, що дана ініціатива була заснована президентом Франції Еммануелем Макроном. Він також сказав, що буде говорити про це з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, тим самим анонсувавши візит глави британського уряду до в України.

«Британці дивляться позитивно на ініціативу Макрона щодо миротворців. Але я буду в деталях говорити з прем'єр-міністром про це на нашій зустрічі. Вона відбудеться. У нього буде візит в Україну. Будемо говорити, у нас вже є серйозні рішення між нашими країнами, але про це згодом», – резюмував президент.

Також Зеленський наголосив, що для України проти такого ворога як Росія недостатньо лише європейських гарантій безпеки.

«Нам потрібні об′єднані гарантії безпеки США і Європи. Безумовно, найсильніші гарантії безпеки – це вступ до НАТО. Але на шляху до НАТО треба мати гарантії безпеки і від США, і від європейських колег», – зазначив президент.

Зеленський і Мелоні обговорили майбутню конференцію з відновлення України в Римі

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Головою Ради міністрів Джорджею Мелоні. Йшлося про зміцнення безпеки, глобальні події та підготовка до цьогорічної конференції з відновлення України. Про це глава держави повідомив у соцмережі Х.

«Одразу після зустрічі у форматі «Рамштайн» я прибув до Італії, де провів переговори з Головою Ради міністрів Джорджею Мелоні. Серед ключових тем нашої розмови — зміцнення безпеки, глобальні події та підготовка до цьогорічної конференції з відновлення України, яка відбудеться в Римі», – повідомив Зеленський.

Президент України подякував Італії та італійському народові за їхню непохитну підтримку.

«Разом ми можемо наблизити справедливий мир і зміцнити наші колективні позиції», – резюмував він.

Згодом у розмові з журналістами за підсумками переговорів в Італії Зеленський конкретизував:

«Я подякував прем’єр-міністру за позитивне рішення щодо наступного пакету підтримки. Зараз ми хочемо прискорити деякі деталі з нього пакету. Ви знаєте, що у нас є напівіталійські напівфранцузькі системи протиповітряної оборони SAMP/T. Для нас дуже важлива кількість ракет до них. Є відповідний пакет ракет, ми їх отримаємо. А є ще відповідний пакет, який треба допрацювати, щоб вони до нас дійшли. Це те, що терміново треба зробити».

Норвегія виділить Україні найбільшу у своїй історії військову допомогу

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що у 2025 році Норвегія планує виділити Україні €2 млрд на допомогу Україні: це найбільша надана військова підтримка в історії країни. Про це Умєров написав у Facebook.

Він розповів, що у межах роботи контактної групи у форматі «Рамштайн» зустрівся з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом.

«У 2025 році Норвегія спрямує найбільшу військову допомогу у своїй історії – понад 2 мільярди євро – саме для України. Ці домовленості виведуть нашу співпрацю на новий рівень. Разом із паном Грамом обговорили пріоритетні напрями використання цієї допомоги», – йдеться у повідомленні.

За словами Умєрова, вони приділили окрему увагу критичному для України напрямку – посиленню систем ППО. Разом з тим, Норвегія має намір продовжити інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс та спільні проєкти, серед яких, виробництво боєприпасів.

«Обговорили новий механізм співпраці – «норвезьку модель» , яка доповнить уже успішну «данську модель» і посилить нашу обороноздатність. Норвегія – одна з країн, яка допомагає не лише на полі бою, але й сприяє об’єднанню європейських країн задля підтримки нашої держави. Подякував пану Бйорну Арільду Граму за лідерство Норвегії в Коаліції морських спроможностей і за вагомий внесок у підтримку України», – додав Умєров.

Польща готує черговий пакет військової допомоги Україні

Варшава готує черговий пакет військової допомоги для Києва. Про це заявив віце-прем’єр-міністр, міністр національної оборони РП Владислав Косіняк-Камиш після зустрічі у форматі «Рамштайш».

«Польща готує черговий пакет допомоги для України, чергову партію допомоги. Ми завжди передаємо те, що можливо», – зазначив польський міністр.

Також він додав, що є межа (допомоги – ред.), яку Польща не переходить, і нею є «безпека польської держави».

Як повідомило міноборони Польщі, у Рамштайні польський міністр представив «дорожню карту» діяльності коаліції бронетанкових можливостей для підтримки України, а також інформацію на тему чергових пакетів допомоги.

Косіняк-Камиш також зазначив, що у колі країн, які надають найбільшу військову допомогу Україні, панує думка про потребу подальшого функціонування формату «Рамштайн» з ключовою участю в ній США.

«Цей формат себе виправдав. Безумовно, дуже важливою є роль НАТО. Але на мою думку, Контактна група, в якій ми беремо участь, має працювати й надалі», – підкреслив віце-прем’єр Польщі.