Майже половина іммігрантів хочуть виїхати з Канади: дані опитування

Останні соцопитування мігрантів свідчать не на користь економіки Канади

Понад 40% іммігрантів, які недавно прибули до Канади, хотіли б виїхати з країни. Про це повідомляє телеканал CBC з посиланням на дані опитування дослідницької компанії Pollara Strategic Insights.

«42% кажуть, що подумали б про те, щоб виїхати з Канади до іншої країни, якби вони мали вибір», – йдеться в матеріалі. Окрім того, 14% респондентів повідомили, що не можуть знайти роботу.

Четверо з п'яти іммігрантів висловили думку, що держава не готова до прийому такої кількості мігрантів, оскільки в ній відсутня необхідна для їхнього розміщення інфраструктура та робота.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про свою відставку через зростаюче невдоволення його керівництвом.

Новообраний президент США Дональд Трамп відреагував на рішення канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо припустивши, що зараз для Канади сприятливий час приєднатися до Сполучених Штатів.

Пізніше обраний президент США Дональд Трамп навіть презентував у соцмережі Truth Social географічну карту, де він об'єднав країну з Канадою. Свою публікацію республіканець не підписав. Обидві держави на карті були зафарбовані одним кольором. Нові території Трамп також назвав Сполученими Штатами.