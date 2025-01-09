Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Майже половина іммігрантів хочуть виїхати з Канади: дані опитування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Майже половина іммігрантів хочуть виїхати з Канади: дані опитування
Мігранти не задоволені життям у Канаді
фото із відкритих джерел

Останні соцопитування мігрантів свідчать не на користь економіки Канади 

Понад 40% іммігрантів, які недавно прибули до Канади, хотіли б виїхати з країни. Про це повідомляє телеканал CBC з посиланням на дані опитування дослідницької компанії Pollara Strategic Insights.

«42% кажуть, що подумали б про те, щоб виїхати з Канади до іншої країни, якби вони мали вибір», – йдеться в матеріалі. Окрім того, 14% респондентів повідомили, що не можуть знайти роботу.

Четверо з п'яти іммігрантів висловили думку, що держава не готова до прийому такої кількості мігрантів, оскільки в ній відсутня необхідна для їхнього розміщення інфраструктура та робота.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про свою відставку через зростаюче невдоволення його керівництвом. 

Новообраний президент США Дональд Трамп відреагував на рішення канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо припустивши, що зараз для Канади сприятливий час приєднатися до Сполучених Штатів. 

Пізніше обраний президент США Дональд Трамп навіть презентував у соцмережі Truth Social географічну карту, де він об'єднав країну з Канадою. Свою публікацію республіканець не підписав. Обидві держави на карті були зафарбовані одним кольором. Нові території Трамп також назвав Сполученими Штатами.

Читайте також:

Теги: соціум мігранти робота соцопитування економіка трудові мігранти Канада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль готується до нового етапу війни, і чому мир не настане найближчим часом
Перемога чи глухий кут. Що чекає на Україну та Росію у 2025 році
31 грудня, 2024, 12:01
Обраний президент США обіцяв запровадити мита у розмірі 25% на всі канадські товари
Канада прокоментувала пропозицію Трампа ввійти до складу США
13 грудня, 2024, 08:19
Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки підвищення тарифу на транспортування газу
Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки підвищення тарифу на транспортування газу
18 грудня, 2024, 13:23
Українці зможуть перебувати у якості біженців у Швеції, проте за іншими правилами
Швеція вводить жорсткі правила для біженців. Як тепер отримати притулок
19 грудня, 2024, 03:02
Алмази вже не так популярні у світі, як це було раніше
Світ втратив інтерес до одного виду дорогоцінного каміння – Financial Times
26 грудня, 2024, 11:45
Боротьба з азіатським тигровим комаром стане нормою для німців
Німеччина 2025 року потерпатиме від засилля екзотичних комарів – Bild
29 грудня, 2024, 04:47
Ринок праці у Польщі трансформується
Хто витісняє українців на ринку праці Польщі: статистика
30 грудня, 2024, 04:07
Підвищення тарифів на вантажні перевезення Укрзалізниці ставить під загрозу реальний сектор економіки – ICC Ukraine
Підвищення тарифів на вантажні перевезення Укрзалізниці ставить під загрозу реальний сектор економіки – ICC Ukraine
6 сiчня, 14:29
Перший тур голосування відбудеться 4 травня, а другий – 18 травня
Румунія призначила дату повторних президентських виборів
Вчора, 22:18

Соціум

Майже половина іммігрантів хочуть виїхати з Канади: дані опитування
Майже половина іммігрантів хочуть виїхати з Канади: дані опитування
Пожежі в Лос-Анджелесі. Вогонь знищив будинок сина Байдена
Пожежі в Лос-Анджелесі. Вогонь знищив будинок сина Байдена
Названо найкращі країни світу для пенсіонерів: рейтинг
Названо найкращі країни світу для пенсіонерів: рейтинг
Понад півтисячі афтершоків зафіксовано після землетрусу в Тибеті
Понад півтисячі афтершоків зафіксовано після землетрусу в Тибеті
Російський письменник потрапив до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України
Російський письменник потрапив до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України
Масштабні пожежі в Лос-Анджелесі. Вогонь знищив будинок Періс Гілтон
Масштабні пожежі в Лос-Анджелесі. Вогонь знищив будинок Періс Гілтон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
199K
У Сі Цзіньпіна з'явився новий ворог, який насмілився критикувати економіку Китаю – WSJ
142K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 січня: ситуація на фронті
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 січня 2025
34K
Де лежить готівка, знайдена у квартирі Крупи? АРМА б'є на сполох
17K
Українці масово змінюють мобільних операторів: названо антилідера
12K
Нардепка від «Слуги народу» Кормишкіна отримала нову підозру

Новини

Місцями мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 9 січня
Сьогодні, 06:00
У Байдена народився правнук, нафтобаза в Енгельсі продовжує палати: головне за ніч
Сьогодні, 05:47
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 січня
Вчора, 06:05
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06
У грудні 2024 року армія РФ втратила рекордну кількість війська – британська розвідка
7 сiчня, 17:47

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua