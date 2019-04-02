Експерт оцінив виборчу кампанію в інтернеті: виборець Зеленського сидить в Instagram, Порошенка – у Facebook



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Експерт з діджитал-комунікацій розповів про те, які соцмережі використовували в передвиборчій кампанії

Без кампанії в інтернеті виграти вибори сьогодні майже неможливо, розповів в інтерв’ю «Главкому» експерт з діджитал-комунікацій керуючий партнер комунікаційної групи PlusOne Максим Саваневський.

На цих виборах політики, хтось краще, хтось гірше, використовували цей інструментарій, наголошує експерт.

В якості прикладу наводить лідерів президентської гонитви – Зеленський, Порошенко та Тимошенко, котрі мали хорошу інтернет-кампанію, що забезпечило їх більшим рівнем підтримки.

Цільова аудиторія Зеленського до 30-ти років, тож головною соцмережею для інтернет-кампанії його команда обрала Instagram. Команди ж Порошенка і Тимошенко зробили ставку на Facebook, розповів Саваневський.

Окрім відображення напрямку руху кандидата, розвитку певних тем, самі прихильники кандидатів також стали частиною кампанії. Експерт стверджує, що виборцям важливо бачити велику кількість прихильників їхнього кандидата, та відчувати, що разом вони можуть щось робити. «Є такий психологічний момент: людина має відчувати свою причетність до чогось, навіть в віртуальному просторі», - пояснює експерт.

Нагадаємо, кандидати у президенти відзвітували перед Центральною виборчою комісією, скільки коштів вони витратили на свою кампанію.