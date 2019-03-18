Експерт пояснив гамбіти США з Північною Кореєю



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Саміт між Трампом та Кім Чен Ином у Ханої, що пішло не так?

Останні погрози КНДР повернутися до пусків ракет: що за цим стоїть та чим загрожує

18 березня в прес-центрі ІА «Главком» (Київ, вул. Шовковична, 8/20) проходить прес-конференція на тему: «Гамбіти США з Північною Кореєю».

Запрошені гості: Анатолій Максимов, експерт-міжнародник, який проаналізує наступні питання: Саміт між Трампом та Кімом у Ханої, що пішло не так? Погляд на ситуацію США та КНДР. Останні погрози КНДР повернутися до пусків ракет: що за цим стоїть та чим загрожує, та можливий подальший розвиток ситуації.

Нагадаємо, Північна Корея може припинити переговори зі США щодо денуклеаризації Корейського півострова, якщо Вашингтон не змінить свій підхід до санкцій проти Пхеньяна.

«На даний момент ми не плануємо проведення нових переговорів зі США до тих пір, поки вони не змінять свій метод розрахунків», - заявила у п'ятницю, 15 березня, заступниця міністра закордонних справ країни Цой Сон Хі.

Вашингтон у свою чергу заявив, що сподівається на продовження переговорів з Пхеньяном.