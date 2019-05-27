Сенсації виборів до Європарламенту

Наталія Іщенко Заступник директора Інституту світової політики

Наталія Іщенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перші підсумки

Лівоцентристи і правоцентристи втрачають разом біля 70 місць у Європейському парламенті згідно із попередніми даними про результати виборів. Дві основні політичні сили не матимуть більшості вперше з початку виборів до парламенту ЄС в 1979 році.



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Перші результати свідчать про збільшення присутності в ЄП «зелених» та правих сил.

Втім, еко-партії досягли успіху лише в Західній та Північній Європі - в Південній та Східній Європі вони не отримують жодного мандату.

Тим часом права депутатська група «Європа Націй та Свобод», яка має прихильників в різних країнах ЄС, може мати на третину більше місць, ніж після виборів 2014 року.

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В Великобританії Brexit Party Найджела Фараджа, яка була створена лише кілька тижнів тому, йде до переконливої перемоги на європейських виборах. Консерватори, що знаходяться при владі, ризикують отримати найгірший електоральний результат з 1832 року.

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У Франції лідирує «Національне об’єднання» Марін Ле Пен, в Польщі - «Право і справедливість» (PiS).

В Італії переконливу перемогу одержала партія «Ліга» Маттео Сальвіні. «Рух 5 зірок» бореться за друге місце із соціал-демократами.

В Угорщині Fidesz Віктора Орбана отримала біля 52%.

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Каталонські лідери Карлес Пучдемон, що живе у Бельгії, та Оріол Жункерас, ув'язнений в Іспанії - за попередніми даними, отримали місця в Європейському парламенті.

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На нинішніх виборах до Європарламенту вперше за 40 років зафіксоване зростання явки - вона склала приблизно 51%.

Джерело: блог Наталії Іщенко

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