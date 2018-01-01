Експерт: Росія тримає Молдову на двох гачках - газо та електропостачання

Росія користується тим, що на придністровській території відсутня газовимірювальна станція

Відсутність електровимірювальної станції на придністровській території дозволяє Росії списувати великі обсяги газу та запевняти Молдову, що вони були спожиті. Також РФ здійснює вплив на молдовську компанію «Moldova-Gaz», оскільки володіє 50% акцій цього підприємства. Про це розповів Андрій Чубик, виконавчий директор Центру



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Росія користується тим, що на придністровській території відсутня газовимірювальна станція

Відсутність електровимірювальної станції на придністровській території дозволяє Росії списувати великі обсяги газу та запевняти Молдову, що вони були спожиті. Також РФ здійснює вплив на молдовську компанію «Moldova-Gaz», оскільки володіє 50% акцій цього підприємства. Про це розповів Андрій Чубик, виконавчий директор Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» під час конференції у прес-центрі «Главкома».

Росія користується тим, що на придністровській території відсутня газовимірювальна станція.

«На не підконтрольній території немає газовимірювальних станцій, тому облік ведеться достатньо специфічним чином. Росія може списувати на цю територію будь-які обсяги газу та казати Кишеневу, що ці обсяги були спожиті», - розповідає виконавчий директор Центру глобалістики «Стратегія ХХІ».

Також він зазначає, що сума боргу складає близько 6 млрд доларів

Урім того, РФ має можливість впливу на державну компанію «Moldova-Gaz»

«Через методи впливу та шантажу вдалося ввести туди «Газпром». Він офіціно володіє 50% акцій цього підприємства. Також більше, ніж 13 відсотків віддали в управління Адміністрації придністровського регіону. Хоча офіційно це не визнана Кишеневом територія», - розповів Чубик.

За його словами, з початку 90-х Росія досить вдало використала залежність Молдови від енергоресурсів. Тому Росія вибудувала досить ефективну систему впливу та шантажу на керівництво Молдови.

«Під час спровокованого Росією конфлікту та відторгнення частини Молдови, яку почали називати Придністровським регіоном, вона перебуває під повним контролем Росії. Ця територія використовується для того, щоб тримати Молдову на двох гачках. Перший – це газопостачання, а другий – електропостачання», - підсумував експерт.

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