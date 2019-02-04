Експерти б’ють на сполох: ринок заполонив фальсифікований сир



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Зазвичай підроблений сир продають на вагу

Для виробництва справжнього м’якого сиру необхідно 6-7 літрів молока, а для рослинного достатньо 1,6-1,8 літрів

Асоціація виробників молока занепокоєна, що на прилавках вітчизняних ринків та магазинів росте кількість фейкового білого сиру.

Про це йдеться у офіційному прес-релізі Асоціації.

Факти його продажу вже зафіксовано в низці областей, останній випадок – на Миколаївщині.

«Зазвичай, такі «продукти-фейки» продають на вагу. Цей «НЕтворог» не викликає підозр у пересічного споживача: ніякого специфічного запаху, навіть приємний на смак, на додачу має дуже привабливу ціну – близько 40 грн за кілограм», - йдеться у повідомленні.

«Однак він не має ніякого відношення до молочного продукту, так як в його складі молочний білок замінено рослинним. Через це, фейковий творог (сир- ред.) не псується по кілька тижнів, ще одна несподіванка – він розчиняється у молоці», - кажуть представники асоціації.

Для виробництва справжнього м’якого сиру необхідно 6-7 літрів молока, а для рослинного достатньо 1,6-1,8 літрів.

Згідно з даними аналітичного відділу АВМ, в Україні спостерігається значне зменшення споживання молочних продуктів на внутрішньому ринку, яке не перевищує 50% фізіологічної потреби людини.

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