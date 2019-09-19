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    Експерти окреслять «червоні лінії» для Зеленського (пресконференція)

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    Експерти окреслять «червоні лінії» для Зеленського (пресконференція)

    Спікери торкнуться різних сфер: зовнішньополітичної діяльності, національної безпеки, відновлення державного суверенітету на тимчасово окупованих територіях, енергетики, інформаційної політики

    19 вересня у пресцентрі «Главком» (вул. Шовковична, 8/20) відбудеться пресконференція, учасники якої окреслять «червоні лінії» для чинної влади.

    Запрошені гості: Володимир Василенко, професор, Надзвичайний і Повноважний Посол України, екссуддя Міжнародного кримінального трибуналу з колишньої Югославії, підписант Маніфесту «Однодумців»; Ганна Гопко, Голова Комітету Верховної Ради України 8 скликання у закордонних справах, співзасновниця платформи «Однодумці»; Михайло Гончар, Президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», підписант Маніфесту «Однодумців»; Олена Снігир, експерт із зовнішньої політики; Лариса Волошина, журналістка; Олена Розвадовська, волонтерка; Людмила Долгоновська, координаторка платформи «Однодумці».

    Спікери торкнуться різних сфер: зовнішньополітичної діяльності, національної безпеки, відновлення державного суверенітету на тимчасово окупованих територіях, енергетики, інформаційної політики.

    Меседжі, що будуть озвучені під час пресконференції, адресовані до президента Володимира Зеленського, який зосередив у своїх руках і виконавчу, і законодавчу гілки влади, а також до українського суспільства задля поглиблення розуміння критично важливих для держави питань.

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