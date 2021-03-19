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    Експерти перевірили українське масло. Більше половини виявилося фальсифікатом

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    Фахівці радять:&nbsp;при покупці масла не варто орієнтуватися на ціну - Експерти перевірили українське масло. Більше половини виявилося фальсифікатом
    Фахівці радять: при покупці масла не варто орієнтуватися на ціну
    Фото з відкритих джерел

    У великих супермаркетах найрідше можна зустріти фальсифікат

    В Україні 62% перевіреного масла виявилися фальсифікатом. Підробка не відрізняється за ціною і її практично неможливо розпізнати неозброєним оком. Про це заявив президент Науково-дослідного центру незалежних споживчих експертиз «Тест» Валентин Безрукий, пише «Обозреватель».

    За його словами, найрідше фальсифікат зустрічається у великих торгових мережах.

    «Супермаркети помітніші, їх легше «зловити» і оштрафувати. Тому велика частина фальсифікату все ж продається через ярмарки, базари, дрібнооптові ринки. Коли ви купуєте щось там, то ризикуєте набагато більше, ніж якщо купите масло в звичайному супермаркеті», – сказав він.

    За словами експерта, при покупці масла не варто орієнтуватися на ціну.

    «Фальсифікат давно перестали продавати задешево, адже покупець відразу розуміє, що в занадто дешевому маслі щось не так. Тому зараз фальсифікат коштує майже стільки ж, як і справжнє масло. Висока ціна – не запорука якості», – наголосив він.

    Відрізнити хороше масло від фальсифікату в побутових умовах неможливо, стверджує Валентин Безрукий.

    «Всі методи визначення фальсифікату, розрекламовані в інтернеті, швидше за все, введуть в оману споживача. Харчова промисловість не стоїть на місці. Наприклад, зараз в фальсифікат не обов'язково кладуть пальмові жири, як прийнято вважати. Жири в купленому маслі можуть бути і тваринного походження, але не молочні, як потрібно. Тому, якщо хочете уберегтися від підробок, краще купувати вершкове масло перевірених торгових марок, які раніше не були замішані в фальсифікаті продукту», – сказав Безрукий.

    Додамо, що на тлі стрімкого подорожчання продуктів, виробники і рітейлери пообіцяли стримувати ціни.

    Як повідомлялося, в Україні стрімко дорожчають продукти харчування. Так, у лютому зростання цін на оброблені продовольчі товари становило 7,2% в річному вимірі.

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    Теги: ціни президент харчування
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