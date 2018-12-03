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    Експерти проаналізували ключові події у світовій політиці в грудні

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    Експерти проаналізували ключові події у світовій політиці в грудні

    7 грудня відбудеться обрання лідера партії ХДС в ФРН, 9 грудня - вибори до парламенту Вірменії

    3 грудня в прес-центрі ІА «Главком» проходить прес-конференція Інституту світової політики на тему: «Світова політика в грудні 2018. Ключові події».

    Запрошені гості: Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики (ІСП); Наталія Іщенко, заступниця директора ІСП; Микола Бєлєсков, заступник директора ІСП з аналітичної роботи.

    Учасники прес-конференції проаналізують наступні питання: обрання лідера партії ХДС в ФРН 7 грудня; вибори до парламенту Вірменії 9 грудня; саміт лідерів держав і урядів ЄС 13-14 грудня, питання продовження антиросійських санкцій; 40-річчя початку політики відкритості в КНР; розгортання конфлікту між Косово і Белградом; Новий рік на півдні Європи - чого чекати Україні?

    Дивіться трансляцію прес-конференції:

    Раніше повідомлялося, що голова сенату Чехії Ярослав Куберта і голова палати представників Радек Вондрачек виступили за збереження санкцій проти Росії.

    Польща виступає за розширення санкцій проти Росії за її агресивні дії щодо України в Азовському морі і готова просувати цю ідею в Європейському Союзі і на всіх міжнародних майданчиках. 

    Нагадаємо, спецпредставник США по Україні Курт Волкер закликав ЄС розглянути питання про введення додаткових санкцій проти Росії.

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