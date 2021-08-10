Експерти прогнозують Україні рекордний урожай пшениці

Українські аграрії до 5 серпня вже зібрали 23,4 млн тонн пшениці з 72% площ

Урожай пшениці цього року може досягти 32 млн тонн

Україна цього року може зібрати до 32 млн тонн врожаю пшениці, що є рекордним показником за всю історію незалежності. Про це повідомляють аналітики Graintrade.

Зазначається, що українські аграрії до 5 серпня вже зібрали 23,4 млн тонн пшениці з 72% площ, а її врожайність значно вища, ніж торік.

«На тлі високої врожайності пшениці в південних регіонах і враховуючи традиційно високу врожайність в центральних і західних областях, все більш ймовірними виглядають прогнози врожаю пшениці на рівні 31-32 млн тонн», – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що в найближчий тиждень в Україні очікується суха і тепла погода, яка дозволить завершити збирання ранніх зернових у всіх регіонах.

У 2020 році урожай пшениці склав 25,1 млн тонн.

Зазначимо, що у березні Україна нарощувала імпорт пшениці. Тоді хлібопекарі били на сполох.

Також нагадаємо, що на початку березня заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький розповів, що цьогорічний врожай зернових в Україні може досягнути рекордного показника 2019 року – 75 млн тонн.

Нагадаємо, з врожаєм зернових-2020 були проблеми. Аномально тепла і безсніжна зима завдала серйозного удару по посівах озимої пшениці та ячменю (до 95% всього врожаю культур). Уже в травні в ключових хлібних областях країни (Херсонська, Одеська, Миколаївська) ситуація з озимими була вкрай складною – пропало більше половини сходів. Влітку посуха на Півдні не відступила. Середня урожайність пшениці і ячменю торік була на 30% нижча за звичайну.

Всеукраїнська асоціація пекарів та асоціація «Борошномели країни» закликали президента та уряд обмежити експорт зерна – інакше різко зросте вартість хліба і хлібобулочних виробів.

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