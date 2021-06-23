Незвичний хліб. Українські пекарі відходять від пшеничного й житнього борошна

Зростання цін на хліб пов’язане зі зростанням цін на зернові культури

Пекарі в меншій кількості використовують традиційне пшеничне і житнє борошно, а все більше використовують інші його види для більшої маржинальності. Про це інформує agronews.ua.

Зростання цін на хліб пов’язане зі зростанням цін на зернові культури, зокрема і на пшеницю. За останній рік ціни зросли на 25%. Це не могло не позначитися на ціні борошна, яке також виросло в ціні на 21-23%.

За словами аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Світлани Литвин, у структурі собівартості борошно складає близько 50%. «Цей основний фактор в комбінації з ростом цін на інші складові собівартості і зумовив зростання цін на хліб», – підкреслила вона.

Відомо, що крім традиційного пшеничного і житнього борошна, пекарі часто стали використовувати й інші його види, зокрема гречане, кукурудзяне, спельтове. І тут важливо урізноманітнити асортимент та отримати додатковий дохід не за рахунок здешевлення, а за рахунок великої маржинальності.

Аналітик УКАБ стверджує, що ці позиції продаються з більшою націнкою, адже орієнтовані на споживача з більшою платоспроможністю і бажанням урізноманітнити свій раціон.

Експертка наголосила, якщо хлібобулочний виріб смакує по-іншому, то, найімовірніше, відбулися зміни в якості однієї зі складових.

«Смакові якості готового виробу залежать не тільки від борошна (хоча це основоположний компонент), а й від якості дріжджів, води, масла і т.д. Зміна якості одного з компонентів тягне за собою зміну смаку всього вироби. Також привести до зміни смаку може порушення технологічного процесу», – підкреслила Світлана Литвин.

Додамо, що у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №5657 «Про фортифікацію борошна».

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує врожай зернових культур у 2021 році на рівні рекордного показника 2019 року – 75 мільйонів тонн.

Аналітики ООН спрогнозували, яким буде врожай пшениці в Україні. В ООН переконані, що сніжна зима позитивно вплине на врожай зернових.

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