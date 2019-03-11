Експертиза не виявила криміналу у смерті російського політтехнолога Малашенка
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Ігорю Малашенку було 64 роки
Головний редактор «Еха Москви» повідомив, що тіло Ігоря Малашенка можуть відправити до Москви вже цього тижня
Результати повної токсикологічної експертизи тіла загиблого в Іспанії співзасновника НТВ Ігоря Малашенка не дають підстав для будь-яких підозр щодо обставин його смерті.
Про це повідомив «Интерфаксу» головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов.
«Суддя в Андалусії отримав повну токсикологічну експертизу, і, так як ми маємо доступ до документів, можу сказати, що там нічого підозрілого не виявлено», - сказав Венедиктов в понеділок.
Він пояснив, що спочатку суддя повинен дати дозвіл на вивезення тіла з Іспанії, після чого консульство РФ в Мадриді видасть документи для фірми, яка займається такого роду перевезеннями.
Головний редактор «Еха Москви» повідомив, що мова йде саме про транспортування тіла, а не праху померлого.
«Я думаю, що суддя не буде затягувати, і мова може йти про те, що тіло буде відправлено в Москву на цьому тижні», - сказав Венедиктов.
Раніше повідомлялося, що російський політтехнолог і колишній медіаменеджер Ігор Малашенко був знайдений мертвим в Іспанії.
Малашенку було 64 роки. За деякими даними, він наклав на себе руки.