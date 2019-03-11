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    Експертиза не виявила криміналу у смерті російського політтехнолога Малашенка

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    <p><span>Ігорю Малашенку було 64 роки<o:p></o:p></span></p> - Експертиза не виявила криміналу у смерті російського політтехнолога Малашенка

    Ігорю Малашенку було 64 роки

    Головний редактор «Еха Москви» повідомив, що тіло Ігоря Малашенка можуть відправити до Москви вже цього тижня

    Результати повної токсикологічної експертизи тіла загиблого в Іспанії співзасновника НТВ Ігоря Малашенка не дають підстав для будь-яких підозр щодо обставин його смерті.

    Про це повідомив «Интерфаксу» головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов.

    «Суддя в Андалусії отримав повну токсикологічну експертизу, і, так як ми маємо доступ до документів, можу сказати, що там нічого підозрілого не виявлено», - сказав Венедиктов в понеділок.

    Він пояснив, що спочатку суддя повинен дати дозвіл на вивезення тіла з Іспанії, після чого консульство РФ в Мадриді видасть документи для фірми, яка займається такого роду перевезеннями.

    Головний редактор «Еха Москви» повідомив, що мова йде саме про транспортування тіла, а не праху померлого.

    «Я думаю, що суддя не буде затягувати, і мова може йти про те, що тіло буде відправлено в Москву на цьому тижні», - сказав Венедиктов.

    Раніше повідомлялося, що російський політтехнолог і колишній медіаменеджер Ігор Малашенко був знайдений мертвим в Іспанії.

    Малашенку було 64 роки. За деякими даними, він наклав на себе руки. 

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