Експосол Ірану у Ватикані помер від коронавірусу



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Експосол Ірану в Ватикані і Єгипті Хаді Хосроушахі

Станом на 27 лютого в Ірані 245 людей заражені коронавірусом

Ірані через спалах коронавірусу помер колишній посол Тегерана у Ватикані Хаді Хосроушахі.

Про це повідомляє агентство IRNA.

Повідомляється, що 26 лютого 81-річний Хосроушахі був госпіталізований в одну з лікарень Тегерана.

Під час проходження аналізів у нього виявили коронавірус. На наступний день Хосроушахі помер.

У зв'язку зі смертю Хосроушахі очільник Міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф висловив співчуття близьким і побажав їм терпіння.

Раніше також заступник міністра охорони здоров’я Ірану Ірадж Харірчі повідомив, що теж захворів на коронавірус.

Слід зауважити, що станом на 27 лютого в Ірані 245 людей заражені коронавірусом. Його жертвами в країні вже стали 26 осіб. І лише за четвер захворіли понад 100 осіб.

Раніше також повідомлялося, що серед інфікованих в Італії є українка.

Також нагадаємо, що вже чотирьох громадян України - членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess госпіталізовано із коронавірусною інфекцією до лікарень Токіо. Стан їхнього здоров'я задовільний. Інші громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера Diamond Princess, поінформували в МЗС.

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