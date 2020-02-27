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    Експосол Ірану у Ватикані помер від коронавірусу

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    Експосол Ірану в Ватикані і Єгипті Хаді Хосроушахі - Експосол Ірану у Ватикані помер від коронавірусу
    Експосол Ірану в Ватикані і Єгипті Хаді Хосроушахі

    Станом на 27 лютого в Ірані 245 людей заражені коронавірусом

    Ірані через спалах коронавірусу помер колишній посол Тегерана у Ватикані Хаді Хосроушахі.

    Про це повідомляє агентство IRNA.

    Повідомляється, що 26 лютого 81-річний Хосроушахі був госпіталізований в одну з лікарень Тегерана.

    Під час проходження аналізів у нього виявили коронавірус. На наступний день Хосроушахі помер.

    У зв'язку зі смертю Хосроушахі очільник Міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф висловив співчуття близьким і побажав їм терпіння.

    Раніше також заступник міністра охорони здоров’я Ірану Ірадж Харірчі повідомив, що теж захворів на коронавірус.

    Слід зауважити, що станом на 27 лютого в Ірані 245 людей заражені коронавірусом. Його жертвами в країні вже стали 26 осіб. І лише за четвер захворіли понад 100 осіб.

    Раніше також повідомлялося, що серед інфікованих в Італії є українка.

    Також нагадаємо, що вже чотирьох громадян України - членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess госпіталізовано із коронавірусною інфекцією до лікарень Токіо. Стан їхнього здоров'я задовільний. Інші громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера Diamond Princess, поінформували в МЗС.

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